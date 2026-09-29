MPES recorre de absolvição de policial e advogada em caso de vazamento de dados

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) entrou com um recurso contra a sentença que absolveu um policial civil e uma advogada de todas as acusações relacionadas a um suposto vazamento de informações sigilosas de uma operação para traficantes ligados a um núcleo criminoso com atuação em Colatina, Noroeste do Espírito Santo.





A decisão em primeira instância, que beneficia o policial civil Theruinter Zacché Oliveira e a advogada Natália dos Santos, apontou falta de provas sobre o envolvimento deles nos fatos. Segundo a denúncia apresentada pelo MPES, o suposto vazamento teria comprometido medidas investigativas da Operação DarCell.





A dupla havia sido denunciada pelo MPES no fim do ano passado. Com a absolvição, também foram suspensas as medidas cautelares impostas durante o processo. No caso do policial, a Justiça autorizou o retorno às funções públicas, o desbloqueio de acesso a sistemas e bases corporativas e a liberação das credenciais funcionais.





No recurso, o MPES questiona a análise das provas feita na sentença. Em documento assinado por dez promotores de Justiça com atuação na área criminal, o órgão sustenta que, considerados em conjunto, os elementos reunidos no processo são suficientes para reformar parcialmente a decisão.





Em relação ao policial civil, o Ministério Público pede a condenação pelos crimes de violação de sigilo funcional qualificada, colaboração para o tráfico de drogas e integração em organização criminosa. Já em relação à advogada, o MPES requer a condenação por colaboração para o tráfico de drogas, integração em organização criminosa e fraude processual.





Com a apelação, caberá ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) analisar os argumentos apresentados pelo Ministério Público e decidir se mantém ou modifica a sentença.