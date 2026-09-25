Quem é Veronica Costa, empresária do funk e ex-vereadora condenada por tortura

Veronica Chaves de Carvalho Costa, conhecida como Veronica Costa, construiu uma trajetória que passou pelo funk, pelo empreendedorismo e pela política no Rio de Janeiro. A empresária ganhou notoriedade ao lado do ex-marido, Rômulo Costa, na Furacão 2000, criou posteriormente a própria equipe de som e chegou a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal do Rio por cinco mandatos.
Em 2026, Veronica voltou ao centro das atenções após ser presa depois de ser condenada por torturar o ex-marido Márcio Costa em um episódio ocorrido em 201
Nascida e criada em uma comunidade da Zona Norte do Rio, próxima ao Morro do Juramento, Veronica conheceu Rômulo Costa quando tinha 16 anos. Os dois se casaram e tiveram dois filhos, Jonathan e Jennifer.
Ao lado de Rômulo, ela passou a atuar na Furacão 2000, uma das principais equipes de funk do Rio de Janeiro. Veronica participou da apresentação de programas e bailes ligados à equipe e se tornou uma figura conhecida entre o público do gênero.
A atuação na defesa da cultura funk e de seus frequentadores fez com que recebesse o apelido de “Mãe Loira do Funk”, nome pelo qual ficou conhecida ao longo da carreira.
Veronica e Rômulo se separaram em 2001. Depois de deixar a Furacão 2000, ela criou a própria equipe de som, a Glamourosa.
Também em 2001, Veronica iniciou a carreira política e conquistou seu primeiro mandato como vereadora do Rio de Janeiro. Entre as pautas associadas à sua atuação estavam a valorização do funk, políticas para a juventude, geração de empregos e defesa dos direitos das mulheres.
Ao longo de sua carreira política, exerceu cinco mandatos na Câmara Municipal do Rio. Nesse período, passou por diferentes partidos, entre eles PL, PMDB, DEM e Republicanos.
Veronica também presidiu a Comissão de Defesa da Mulher e a Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal.
Em fevereiro de 2011, durante um dos períodos em que Veronica exercia mandato de vereadora, o então marido dela, Márcio Costa, procurou a Polícia Civil para denunciar agressões.
Segundo o relato apresentado à polícia na época, Márcio teria sido amarrado e agredido. Ele também afirmou ter sido atingido por um líquido que provocou lesões em seu corpo e disse acreditar que se tratava de uma espécie de ácido.
Ainda segundo o relato, Márcio conseguiu fugir e registrou a ocorrência, que posteriormente deu origem a um processo criminal.
Em 2023, Veronica foi condenada a 10 anos de prisão por tortura. À época, ela negou as acusações.
Em 2026, após a decisão judicial que levou à sua prisão, a defesa de Márcio Costa classificou a medida como uma “cristalização da justiça”.
“Na realidade, o crime cometido contra o meu cliente foi bárbaro. Ele sofreu tortura, não só pela Verônica”, afirmou o advogado Leandro Bessa.
A condenação e as acusações mencionadas nesta reportagem se referem ao processo envolvendo as agressões contra Márcio Costa.