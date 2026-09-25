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Do Furacão 2000

Quem é Veronica Costa, empresária do funk e ex-vereadora condenada por tortura

Conhecida como “Mãe Loira do Funk”, ela participou da Furacão 2000, criou a própria equipe de som e exerceu cinco mandatos como vereadora no Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 11:27

Mãe Loira do funk, vereadora Verônica Costa volta a comandar baile no Rio
Mãe Loira do funk, vereadora Verônica Costa volta a comandar baile no Rio Foto: Arquivo/Divulgação e Reprodução/Instagram @veronicacostamaeloira

Veronica Chaves de Carvalho Costa, conhecida como Veronica Costa, construiu uma trajetória que passou pelo funk, pelo empreendedorismo e pela política no Rio de Janeiro. A empresária ganhou notoriedade ao lado do ex-marido, Rômulo Costa, na Furacão 2000, criou posteriormente a própria equipe de som e chegou a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal do Rio por cinco mandatos.


Em 2026, Veronica voltou ao centro das atenções após ser presa depois de ser condenada por torturar o ex-marido Márcio Costa em um episódio ocorrido em 201

Trajetória no funk

Nascida e criada em uma comunidade da Zona Norte do Rio, próxima ao Morro do Juramento, Veronica conheceu Rômulo Costa quando tinha 16 anos. Os dois se casaram e tiveram dois filhos, Jonathan e Jennifer.


Ao lado de Rômulo, ela passou a atuar na Furacão 2000, uma das principais equipes de funk do Rio de Janeiro. Veronica participou da apresentação de programas e bailes ligados à equipe e se tornou uma figura conhecida entre o público do gênero.


A atuação na defesa da cultura funk e de seus frequentadores fez com que recebesse o apelido de “Mãe Loira do Funk”, nome pelo qual ficou conhecida ao longo da carreira.


Veronica e Rômulo se separaram em 2001. Depois de deixar a Furacão 2000, ela criou a própria equipe de som, a Glamourosa.

Entrada na política

Também em 2001, Veronica iniciou a carreira política e conquistou seu primeiro mandato como vereadora do Rio de Janeiro. Entre as pautas associadas à sua atuação estavam a valorização do funk, políticas para a juventude, geração de empregos e defesa dos direitos das mulheres.


Ao longo de sua carreira política, exerceu cinco mandatos na Câmara Municipal do Rio. Nesse período, passou por diferentes partidos, entre eles PL, PMDB, DEM e Republicanos.


Veronica também presidiu a Comissão de Defesa da Mulher e a Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal.

Acusação de tortura

Em fevereiro de 2011, durante um dos períodos em que Veronica exercia mandato de vereadora, o então marido dela, Márcio Costa, procurou a Polícia Civil para denunciar agressões.


Segundo o relato apresentado à polícia na época, Márcio teria sido amarrado e agredido. Ele também afirmou ter sido atingido por um líquido que provocou lesões em seu corpo e disse acreditar que se tratava de uma espécie de ácido.


Ainda segundo o relato, Márcio conseguiu fugir e registrou a ocorrência, que posteriormente deu origem a um processo criminal.


Em 2023, Veronica foi condenada a 10 anos de prisão por tortura. À época, ela negou as acusações.


Em 2026, após a decisão judicial que levou à sua prisão, a defesa de Márcio Costa classificou a medida como uma “cristalização da justiça”.


“Na realidade, o crime cometido contra o meu cliente foi bárbaro. Ele sofreu tortura, não só pela Verônica”, afirmou o advogado Leandro Bessa.


A condenação e as acusações mencionadas nesta reportagem se referem ao processo envolvendo as agressões contra Márcio Costa.

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