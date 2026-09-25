Quem é Veronica Costa, empresária do funk e ex-vereadora condenada por tortura

Nascida e criada em uma comunidade da Zona Norte do Rio, próxima ao Morro do Juramento, Veronica conheceu Rômulo Costa quando tinha 16 anos. Os dois se casaram e tiveram dois filhos, Jonathan e Jennifer.





Ao lado de Rômulo, ela passou a atuar na Furacão 2000, uma das principais equipes de funk do Rio de Janeiro. Veronica participou da apresentação de programas e bailes ligados à equipe e se tornou uma figura conhecida entre o público do gênero.





A atuação na defesa da cultura funk e de seus frequentadores fez com que recebesse o apelido de “Mãe Loira do Funk”, nome pelo qual ficou conhecida ao longo da carreira.





Veronica e Rômulo se separaram em 2001. Depois de deixar a Furacão 2000, ela criou a própria equipe de som, a Glamourosa.