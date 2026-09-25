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Renner fala sobre morte de Rick em vídeo: 'Aos poucos a gente vai levantar'

Cantor agradeceu mensagens de carinho recebidas após a perda do parceiro. Sertanejos completavam 40 anos de carreira e estavam em turnê pelo país
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 10:20

Renner, da dupla Rick e Renner, fala pela primeira vez após morte de parceiro
Renner, da dupla Rick e Renner, fala pela primeira vez após morte de parceiro Reprodução Instagram @cantorrenner.r

Renner se pronunciou nesta quinta-feira, 24, sobre a morte de Rick Sollo, seu parceiro na dupla sertaneja Rick & Renner, em um acidente de helicóptero ocorrido na terça-feira, 22, em Santa Catarina.

O cantor publicou um vídeo nas redes sociais e afirmou que os últimos dias foram difíceis para familiares e pessoas próximas.

"Eu resolvi aparecer agora somente porque a gente passou por momentos bem difíceis até agora. Foram 40 anos de vivência, de muito suor, muita luta. Então, não é fácil. Mas Deus está dando a força. Aos poucos a gente vai levantar", disse.

Na publicação, Renner também agradeceu as mensagens de carinho recebidas após a tragédia. "A saudade vai ficar, mas eu estou passando aqui para agradecer aos milhões de mensagens carinhosas para comigo e para com as famílias. Então, obrigado, Brasil."

Renner ainda afirmou que pretende continuar a carreira musical apesar da perda: "Eu passei aqui pra dizer que amo vocês, que o show não pode parar, não é? A gente vai continuar cantando".

Dupla alcançou projeção nacional

A dupla Rick & Renner foi formada nos anos 1980, em Brasília, e alcançou projeção nacional na década seguinte, antes da popularização do chamado sertanejo universitário. Entre os principais sucessos da dupla estão Ela é Demais, conhecida pelo refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", e Nos Bares da Cidade.

Os destroços do helicóptero em que Rick estava foram encontrados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici (SC), depois que a aeronave desapareceu na segunda-feira, 21. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco corpos foram localizados. Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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