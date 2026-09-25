Renner fala sobre morte de Rick em vídeo: 'Aos poucos a gente vai levantar'

Os destroços do helicóptero em que Rick estava foram encontrados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici (SC), depois que a aeronave desapareceu na segunda-feira, 21. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco corpos foram localizados. Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.