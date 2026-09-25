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Ariosto Santos

Artigo de Opinião

É cirurgião plástico
Ariosto Santos

O bisturi e a alma: os limites éticos da cirurgia plástica

Ao longo de quatro décadas dedicadas à medicina cirúrgica, testemunhei inúmeras histórias em que o bisturi atuou como o ponto de inflexão para o resgate do amor-próprio e da reintegração social
Ariosto Santos
É cirurgião plástico

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 11:00

Publicado em 

25 set 2026 às 11:00

O mês de setembro convoca toda a sociedade a uma reflexão urgente sobre a valorização da vida, o sofrimento emocional e o cuidado integral com a mente. Frequentemente associada pelo imaginário popular à futilidade ou à busca obsessiva por padrões inalcançáveis ditados pelas telas digitais, a cirurgia plástica guarda em suas raízes históricas um propósito que vai muito além da forma superficial: trata-se de uma especialidade profundamente reparadora, terapêutica e conectada à dignidade humana.

 

Ao longo de quatro décadas dedicadas à medicina cirúrgica, testemunhei inúmeras histórias em que o bisturi atuou como o ponto de inflexão para o resgate do amor-próprio e da reintegração social. Deformidades congênitas, sequelas de acidentes graves, queimaduras profundas, assimetrias acentuadas e a reconstrução mamária após o tratamento do câncer deixam marcas visíveis que frequentemente aprisionam o indivíduo no isolamento. 


A dor que não sangra, provocada pelo constrangimento diário diante do espelho, mina a saúde psíquica de maneira silenciosa. Quando a técnica cirúrgica restabelece a harmonia anatômica e funcional, o que se devolve ao paciente não é apenas um contorno adequado, mas a liberdade de viver plenamente sem o peso do estigma.

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Contudo, debater a saúde mental na prática médica impõe também reconhecer os limites éticos do próprio ofício. O papel do cirurgião plástico moderno não consiste em atender a qualquer exigência estética, mas em exercer uma escuta clínica atenta e responsável. 


Em tempos de filtros virtuais e distorção de autoimagem, é dever indelegável do especialista identificar quando a queixa anatômica trazida ao consultório é, na verdade, o reflexo de um sofrimento psicológico que nenhuma incisão cirúrgica é capaz de curar.

 

O Transtorno Dismórfico Corporal (TDC) exemplifica com clareza essa fronteira. Pacientes acometidos por essa condição desenvolvem preocupações obsessivas com imperfeições mínimas ou inexistentes. 

Cirurgia plástica no rosto; bichectomia
Cirurgias plásticas no rosto   Shutterstock

Nesses casos, operar é um grave erro: o procedimento não traz alívio emocional, intensifica a frustração e perpetua uma busca perigosa por intervenções sucessivas. A verdadeira conduta ética reside em contraindicar o procedimento cirúrgico com acolhimento, orientando o encaminhamento para o acompanhamento psiquiátrico e psicológico necessário.

 

A cirurgia plástica segura e consciente não existe para padronizar corpos ou perseguir ideais ilusórios de perfeição. Sua nobreza está em aliviar desconfortos reais e restaurar a paz interior do indivíduo em sua própria pele. 


Cuidar do corpo é um direito legítimo de cada pessoa; cuidar da saúde mental, contudo, é a condição indispensável para que qualquer transformação externa faça real sentido.

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