O bisturi e a alma: os limites éticos da cirurgia plástica

O mês de setembro convoca toda a sociedade a uma reflexão urgente sobre a valorização da vida, o sofrimento emocional e o cuidado integral com a mente. Frequentemente associada pelo imaginário popular à futilidade ou à busca obsessiva por padrões inalcançáveis ditados pelas telas digitais, a cirurgia plástica guarda em suas raízes históricas um propósito que vai muito além da forma superficial: trata-se de uma especialidade profundamente reparadora, terapêutica e conectada à dignidade humana.

Ao longo de quatro décadas dedicadas à medicina cirúrgica, testemunhei inúmeras histórias em que o bisturi atuou como o ponto de inflexão para o resgate do amor-próprio e da reintegração social. Deformidades congênitas, sequelas de acidentes graves, queimaduras profundas, assimetrias acentuadas e a reconstrução mamária após o tratamento do câncer deixam marcas visíveis que frequentemente aprisionam o indivíduo no isolamento.





A dor que não sangra, provocada pelo constrangimento diário diante do espelho, mina a saúde psíquica de maneira silenciosa. Quando a técnica cirúrgica restabelece a harmonia anatômica e funcional, o que se devolve ao paciente não é apenas um contorno adequado, mas a liberdade de viver plenamente sem o peso do estigma.