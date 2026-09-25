Violência no trânsito mata quase 3 pessoas por dia no Espírito Santo

A violência nas estradas continua crescendo no Espírito Santo desde o fim da pandemia de Covid-19. De janeiro a agosto deste ano, ocorreram 674 mortes no trânsito no Estado, um aumento de 25,2% em relação ao mesmo período de 2022, de acordo com dados do Observatório da Segurança Pública. As principais vítimas são os motociclistas, que representam metade das mortes nas ruas, avenidas e rodovias capixabas. O número equivale a 2,7 óbitos, quase três vidas perdidas por dia.





Os dados chamam a atenção na semana do Dia Nacional do Trânsito, comemorado nesta sexta-feira (25). A data faz referência à promulgação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), criado em 1997, e marca uma série de discussões sobre conscientização para motoristas, motociclistas e pedestres. O objetivo da agenda é diminuir os acidentes que, de acordo com o Atlas da Violência/Ipea, colocam o Espírito Santo em 9º lugar do país no número de mortes por 100 mil habitantes.