Sogra foi baleada pelo genro ao buscar neto para aniversário dela em Itaguaçu

Ele também ligou para um primo, que foi até a casa e o encontrou tentando se ferir com um canivete. O familiar tentou conversar com ele e impedi-lo, mas Carlos jogou o celular do primo em um lago e, em seguida, atirou contra a própria cabeça.





O filho mais novo do casal, de 5 anos, estava na casa e presenciou o ocorrido. O menino foi retirado do local pelo primo logo depois.





Na residência, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 Taurus, seis munições — três intactas e três deflagradas — e um canivete.





Segundo a Polícia Civil, Carlos Roberto foi autuado em flagrante por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.





O corpo de Fabrícia foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares.