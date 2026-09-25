Sogra foi baleada pelo genro ao buscar neto para aniversário dela em Itaguaçu

A mulher de 58 anos baleada pelo genro foi buscar o neto para comemorar o próprio aniversário quando o crime aconteceu, na noite de quarta-feira (23), em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. A filha dela, esposa do suspeito, também foi atingida na cabeça e morreu dentro do carro.
O autor do crime é Carlos Roberto Lickteneld, de 36 anos. Ele era marido de Fabrícia Hell, de 33 anos. Segundo familiares, os dois estavam juntos havia mais de 10 anos, mas haviam se separado cerca de um mês antes. Desde então, Fabrícia estava morando com a mãe.
A mulher de 58 anos foi socorrida com vida e levada para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde dela.
Carlos Roberto matou a esposa, atirou na sogra e depois disparou contra a própria cabeça. Os três foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
Segundo a Polícia Militar, Fabrícia não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico. O suspeito e a mãe dela foram levados para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Após o crime, Carlos enviou uma mensagem para a filha mais velha do casal, de 15 anos, dizendo que havia matado a mulher.
Ele também ligou para um primo, que foi até a casa e o encontrou tentando se ferir com um canivete. O familiar tentou conversar com ele e impedi-lo, mas Carlos jogou o celular do primo em um lago e, em seguida, atirou contra a própria cabeça.
O filho mais novo do casal, de 5 anos, estava na casa e presenciou o ocorrido. O menino foi retirado do local pelo primo logo depois.
Na residência, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 Taurus, seis munições — três intactas e três deflagradas — e um canivete.
Segundo a Polícia Civil, Carlos Roberto foi autuado em flagrante por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.
O corpo de Fabrícia foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares.
Fabrícia era mãe de dois filhos, de 5 e 15 anos. Filha do meio, era considerada amorosa e tímida e "vai deixar saudade", segundo a irmã mais velha, Patrícia Hell.
A família afirmou que nunca soube de situações anteriores de agressividade envolvendo Carlos Roberto.
*Com informações de Carol Leal, do g1/ES; Enzo Teixeira e Luana Luiza, da TV Gazeta Noroeste