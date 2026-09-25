Mulher morre em acidente entre moto e caminhão na BR 101 em Atílio Vivácqua

Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira (25) em um acidente entre uma motocicleta que conduzia e um caminhão no km 421,3 da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o outro condutor ficou ileso.





O acidente aconteceu no trevo de acesso ao município de Presidente Kennedy. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada às 8h19. As causas da batida ainda não foram informadas. A Polícia Científica foi acionada para realizar os trabalhos no local.





O tráfego flui por desvio na região. A ocorrência está em andamento.