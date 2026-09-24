Operação Nexus mira suspeitos de crimes violentos no ES e em MG

A operação é coordenada pela Superintendência de Polícia da Região Noroeste (SPRNO) e conta com a participação de todo o efetivo da unidade, além do apoio da Polícia Militar do Espírito Santo, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Civil de Minas Gerais.





Segundo a Polícia Civil, a operação tem como foco o combate a crimes como homicídios e tráfico de drogas.





O delegado-geral da Polícia Civil (PCES), Jordano Bruno, destacou a redução nos índices de homicídios registrados na Região Integrada de Segurança Pública (RISP 4), do Noroeste do Estado. Entre janeiro e agosto deste ano, foram contabilizados 75 homicídios, contra 86 no mesmo período de 2025, uma redução de 12,78%.





O resultado, segundo o delegado, está relacionado à integração entre as forças de segurança e ao aumento das operações realizadas na região.





“Este ano, foram realizadas 200 operações a mais em relação ao mesmo período de janeiro a agosto de 2025, um aumento de mais de 27%”, disse o delegado.





A Operação Nexus faz parte de uma ação coordenada pela Delegacia-Geral da Polícia Civil, que reúne unidades de diferentes regiões do Estado em operações simultâneas.





A ação continua em andamento. Informações sobre novas prisões, apreensões e outros resultados devem ser divulgadas pela Polícia Civil ao longo do dia.