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Região Noroeste

Operação Nexus mira suspeitos de crimes violentos no ES e em MG

Ação ocorre em nove municípios capixabas e em Ipatinga, em Minas Gerais; seis pessoas foram presas até o momento

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 06:55

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 set 2026 às 06:55

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), uma operação para prender investigados e reunir provas relacionadas a crimes violentos na Região Noroeste do Estado e em áreas próximas à divisa com Minas. A Operação Nexus, cumpre 33 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão.


Até o momento, seis pessoas foram presas e a operação ainda está em andamento. 


As equipes atuam nos municípios de Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Colatina, Mantenópolis, Nova Venécia, Pinheiros, Ponto Belo e São Domingos. Também há diligências na Serra, na Grande Vitória, e em Ipatinga, em Minas Gerais.

A operação é coordenada pela Superintendência de Polícia da Região Noroeste (SPRNO) e conta com a participação de todo o efetivo da unidade, além do apoio da Polícia Militar do Espírito Santo, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Civil de Minas Gerais.


Segundo a Polícia Civil, a operação tem como foco o combate a crimes como homicídios e tráfico de drogas.


O delegado-geral da Polícia Civil (PCES), Jordano Bruno, destacou a redução nos índices de homicídios registrados na Região Integrada de Segurança Pública (RISP 4), do Noroeste do Estado. Entre janeiro e agosto deste ano, foram contabilizados 75 homicídios, contra 86 no mesmo período de 2025, uma redução de 12,78%.


O resultado, segundo o delegado, está relacionado à integração entre as forças de segurança e ao aumento das operações realizadas na região.


“Este ano, foram realizadas 200 operações a mais em relação ao mesmo período de janeiro a agosto de 2025, um aumento de mais de 27%”, disse o delegado.


A Operação Nexus faz parte de uma ação coordenada pela Delegacia-Geral da Polícia Civil, que reúne unidades de diferentes regiões do Estado em operações simultâneas.


A ação continua em andamento. Informações sobre novas prisões, apreensões e outros resultados devem ser divulgadas pela Polícia Civil ao longo do dia.

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