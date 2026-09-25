Nossa Senhora Aparecida: como a padroeira do Brasil se tornou parte da disputa eleitoral no país

A data atualmente associada à santa, porém, só foi definida posteriormente. Embora a imagem tenha sido encontrada em outubro de 1717, o dia da Padroeira passou a ser celebrado em 12 de outubro a partir de 1953. Antes disso, a festa chegou a ocorrer em diferentes momentos do calendário, incluindo o primeiro domingo de maio, o quinto domingo da Páscoa, 7 de setembro e 8 de dezembro.