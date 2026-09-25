Por que personagens que odiamos são tão difíceis de abandonar? Veja 5 motivos

Eles mentem, manipulam, traem e até matam. Na vida real, provavelmente manteríamos distância. Na ficção, porém, queremos descobrir o que farão no próximo episódio. Tony Soprano, o chefe da máfia e protagonista de “Família Soprano”; Walter White, o professor de química que entra para o tráfico de drogas em “Breaking Bad”; e Hannibal Lecter, o psiquiatra e serial killer de “O Silêncio dos Inocentes”, são exemplos de personagens que desafiam uma antiga ideia da televisão: a de que o protagonista precisa ser alguém de quem o público goste.