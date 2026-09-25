Procon oferece serviços gratuitos em Novo Horizonte, na Serra, neste sábado (26)

Mais um bairro da Serra vai virar ponto de encontro para quem precisa resolver a vida em um só lugar. Neste sábado (26), das 8h às 13h, é a vez de Novo Horizonte receber o Procon Itinerante, mutirão de serviços gratuitos que reúne atendimento ao consumidor, emissão de documentos e apoio jurídico na Praça de Novo Horizonte.
Os moradores que têm alguma pendência com uma empresa podem aproveitar para registrar reclamação ou denúncia e tirar dúvidas sobre seus direitos diretamente com o Procon-ES. Haverá também programação para crianças, com atividades educativas sobre consumo.
Para tratar de problemas com empresas, é preciso levar documento oficial com foto e CPF, além de um documento que tiver relação com o problema (contrato, fatura, comprovante de pagamento).
Como em outras edições, o grande atrativo deve ser a fila para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).
São só 150 senhas, distribuídas por ordem de chegada, assim que o evento começa. Para emitir o documento, é necessário ter pelo menos 12 anos de idade e levar certidão original conforme o estado civil (legível e conservada), CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente.
Se tiver à mão, vale levar também CNH, Carteira de Trabalho, PIS/Pasep, Cartão do SUS, Título de Eleitor ou a informação do tipo sanguíneo.
Durante o evento, é possível ainda resolver outras pendências do dia a dia: Cesan e EDP estarão no local para tratar de tarifa social, negociação de dívidas em atraso e troca de titularidade de água e luz. Orientação jurídica sobre acesso à Justiça e direitos do cidadão e atendimento para quem tem um pequeno negócio ou é microempreendedor são outros serviços que estarão disponíveis.
Procon Itinerante
Com aula de yoga e shows de Amesa e Aline Maria, além da Feira Curva e da praça de alimentação.
Neste sábado, dia 26
8h às 13h
Avenida Brasil, nº 750, Praça de Novo Horizonte - Novo Horizonte, Serra (ES)
Entrada gratuita