Procon oferece serviços gratuitos em Novo Horizonte, na Serra, neste sábado (26)

Mais um bairro da Serra vai virar ponto de encontro para quem precisa resolver a vida em um só lugar. Neste sábado (26), das 8h às 13h, é a vez de Novo Horizonte receber o Procon Itinerante, mutirão de serviços gratuitos que reúne atendimento ao consumidor, emissão de documentos e apoio jurídico na Praça de Novo Horizonte.





Os moradores que têm alguma pendência com uma empresa podem aproveitar para registrar reclamação ou denúncia e tirar dúvidas sobre seus direitos diretamente com o Procon-ES. Haverá também programação para crianças, com atividades educativas sobre consumo.





Para tratar de problemas com empresas, é preciso levar documento oficial com foto e CPF, além de um documento que tiver relação com o problema (contrato, fatura, comprovante de pagamento).