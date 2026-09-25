AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mutirão

Procon oferece serviços gratuitos em Novo Horizonte, na Serra, neste sábado (26)

População terá acesso à emissão de documentos e orientação jurídica. Veja os serviços disponíveis

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 14:08

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

25 set 2026 às 14:08

Mais um bairro da Serra vai virar ponto de encontro para quem precisa resolver a vida em um só lugar. Neste sábado (26), das 8h às 13h, é a vez de Novo Horizonte receber o Procon Itinerante, mutirão de serviços gratuitos que reúne atendimento ao consumidor, emissão de documentos e apoio jurídico na Praça de Novo Horizonte.


Os moradores que têm alguma pendência com uma empresa podem aproveitar para registrar reclamação ou denúncia e tirar dúvidas sobre seus direitos diretamente com o Procon-ES. Haverá também programação para crianças, com atividades educativas sobre consumo.


Para tratar de problemas com empresas, é preciso levar documento oficial com foto e CPF, além de um documento que tiver relação com o problema (contrato, fatura, comprovante de pagamento).

Os serviços tradicionais do Procon serão oferecidos no bairro Novo Horizonte neste sábado Carlos Alberto Silva - GZ

Como em outras edições, o grande atrativo deve ser a fila para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).


São só 150 senhas, distribuídas por ordem de chegada, assim que o evento começa. Para emitir o documento, é necessário ter pelo menos 12 anos de idade e levar certidão original conforme o estado civil (legível e conservada), CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente.


Se tiver à mão, vale levar também CNH, Carteira de Trabalho, PIS/Pasep, Cartão do SUS, Título de Eleitor ou a informação do tipo sanguíneo.


Durante o evento, é possível ainda resolver outras pendências do dia a dia: Cesan e EDP estarão no local para tratar de tarifa social, negociação de dívidas em atraso e troca de titularidade de água e luz. Orientação jurídica sobre acesso à Justiça e direitos do cidadão e atendimento para quem tem um pequeno negócio ou é microempreendedor são outros serviços que estarão disponíveis.

Procon-ES

Procon Itinerante

Com aula de yoga e shows de Amesa e Aline Maria, além da Feira Curva e da praça de alimentação.

Neste sábado, dia 26

8h às 13h

Avenida Brasil, nº 750, Praça de Novo Horizonte - Novo Horizonte, Serra (ES)

Entrada gratuita

Leia mais

Procon oferece serviços gratuitos em Novo Horizonte, na Serra, neste sábado (26)

Cinco Pontes: TCES dá prazo de 90 dias para governo fazer plano de manutenção

Violência no trânsito mata quase 3 pessoas por dia no Espírito Santo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Procon Serra Bairro Novo Horizonte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Beatriz Fickert Santoro era engenheira mecânica na Marinha em São Paulo; boletim registra que a vítima chegou sem vida ao Hospital Universitário
Engenheira da Marinha é encontrada morta em alojamento na USP
Lula
Lula confirma que assinará fim das bets no final da tarde desta sexta (25)
Imagem de destaque
Vai correr? Veja como fica o tempo no fim de semana na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados