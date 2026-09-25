Pancas recebe festival de balonismo com música, gastronomia e balão inspirado na bandeira do ES

Quem sempre teve curiosidade de ver o Espírito Santo do alto ou até viver a experiência de voar de balão tem um motivo a mais para colocar Pancas no roteiro neste fim de semana. A partir desta sexta-feira (25) até domingo (27), o município do Noroeste capixaba recebe a 4ª edição do Festival de Balonismo de Pancas, com programação gratuita no distrito de Laginha.





Entre as atrações está a estreia do balão “Descubra o Espírito Santo”, inspirado na bandeira capixaba. A estrutura traz as cores azul e rosa e o lema “Trabalha e Confia”, reforçando a identidade do Estado em meio aos céus de Pancas.





A programação reúne apresentações competitivas de balonismo e as tradicionais sessões de “nightglow”, quando os balões iluminam o céu, na sexta-feira (25) e no sábado (26). Além do espetáculo no ar, o festival terá música ao vivo e gastronomia ao longo dos três dias. O público também poderá visitar a praça gastronômica do 2º Festival Raízes & Tradições, com diferentes opções de sabores e atividades para toda a família.





Criado para levar símbolos e referências do Espírito Santo a eventos de balonismo dentro e fora do Estado, o “Descubra o Espírito Santo” deve ganhar os céus de outras regiões depois da estreia em Pancas. A proposta é que a aeronave participe de festivais, encontros e ações promocionais, ajudando a divulgar paisagens e destinos turísticos capixabas.





A escolha de Pancas para a primeira apresentação não foi por acaso. Conhecido pelas paisagens naturais e pela tradição no balonismo, o município recebe mais uma edição do festival e será o cenário para a estreia pública do balão inspirado no Espírito Santo.