Pancas recebe festival de balonismo com música, gastronomia e balão inspirado na bandeira do ES

Quem sempre teve curiosidade de ver o Espírito Santo do alto ou até viver a experiência de voar de balão tem um motivo a mais para colocar Pancas no roteiro neste fim de semana. A partir desta sexta-feira (25) até domingo (27), o município do Noroeste capixaba recebe a 4ª edição do Festival de Balonismo de Pancas, com programação gratuita no distrito de Laginha.
Entre as atrações está a estreia do balão “Descubra o Espírito Santo”, inspirado na bandeira capixaba. A estrutura traz as cores azul e rosa e o lema “Trabalha e Confia”, reforçando a identidade do Estado em meio aos céus de Pancas.
A programação reúne apresentações competitivas de balonismo e as tradicionais sessões de “nightglow”, quando os balões iluminam o céu, na sexta-feira (25) e no sábado (26). Além do espetáculo no ar, o festival terá música ao vivo e gastronomia ao longo dos três dias. O público também poderá visitar a praça gastronômica do 2º Festival Raízes & Tradições, com diferentes opções de sabores e atividades para toda a família.
Criado para levar símbolos e referências do Espírito Santo a eventos de balonismo dentro e fora do Estado, o “Descubra o Espírito Santo” deve ganhar os céus de outras regiões depois da estreia em Pancas. A proposta é que a aeronave participe de festivais, encontros e ações promocionais, ajudando a divulgar paisagens e destinos turísticos capixabas.
A escolha de Pancas para a primeira apresentação não foi por acaso. Conhecido pelas paisagens naturais e pela tradição no balonismo, o município recebe mais uma edição do festival e será o cenário para a estreia pública do balão inspirado no Espírito Santo.
4º Festival de Balonismo de Pancas
Data: de 25 (sexta-feira) a 27 (domingo) de setembro
Local: Laginha de Pancas, Pancas, noroeste do Espírito Santo
Entrada: gratuita
Programação:
Sexta-feira (25/09)
07h - Apresentação para as escolas (Campo Operário)
16h - Voo competitivo
17h - Abertura do Festival
18h - Show com Renato Sabaini
19h30 - Abertura oficial com autoridades
20h - Night Glow
20h30 - Show com PicNic Dogs
22h30 - Show com André Violleti
Sábado (26/09)
06h - Voo competitivo
16h - Voo competitivo
17h - Abertura do Festival
18h - Apresentação folclórica do Grupo Edelstein
18h30 - Show com Tanne Castro
20h30 - Night Glow
21h - Show com Igor Silverol
23h30 - Show com Matheus Araújo
Domingo (27/09)
06h - Voo competitivo
08h - Rapel no Balão
10h - Abertura do Festival
12h - Show com Sonorapan
15h - Show com Violada Bruta
16h - Último voo competitivo
17h30 - Show com Victor & Sander