Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Pancas recebe festival de balonismo com música, gastronomia e balão inspirado na bandeira do ES
Noroeste

Pancas recebe festival de balonismo com música, gastronomia e balão inspirado na bandeira do ES

No distrito de Laginha, conta com a apresentação ao público do balão “Descubra o Espírito Santo”, música ao vivo e praça de alimentação
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 14:37

Balão temático com a bandeira do ES foi escolhido para estreiar em Pancas graças à tradição do munícipio
Balão temático com a bandeira do ES foi escolhido para estreiar em Pancas graças à tradição do munícipio Reprodução/Up Explore

Quem sempre teve curiosidade de ver o Espírito Santo do alto ou até viver a experiência de voar de balão tem um motivo a mais para colocar Pancas no roteiro neste fim de semana. A partir desta sexta-feira (25) até domingo (27), o município do Noroeste capixaba recebe a 4ª edição do Festival de Balonismo de Pancas, com programação gratuita no distrito de Laginha.


Entre as atrações está a estreia do balão “Descubra o Espírito Santo”, inspirado na bandeira capixaba. A estrutura traz as cores azul e rosa e o lema “Trabalha e Confia”, reforçando a identidade do Estado em meio aos céus de Pancas.


A programação reúne apresentações competitivas de balonismo e as tradicionais sessões de “nightglow”, quando os balões iluminam o céu, na sexta-feira (25) e no sábado (26). Além do espetáculo no ar, o festival terá música ao vivo e gastronomia ao longo dos três dias. O público também poderá visitar a praça gastronômica do 2º Festival Raízes & Tradições, com diferentes opções de sabores e atividades para toda a família.


Criado para levar símbolos e referências do Espírito Santo a eventos de balonismo dentro e fora do Estado, o “Descubra o Espírito Santo” deve ganhar os céus de outras regiões depois da estreia em Pancas. A proposta é que a aeronave participe de festivais, encontros e ações promocionais, ajudando a divulgar paisagens e destinos turísticos capixabas.


A escolha de Pancas para a primeira apresentação não foi por acaso. Conhecido pelas paisagens naturais e pela tradição no balonismo, o município recebe mais uma edição do festival e será o cenário para a estreia pública do balão inspirado no Espírito Santo.

SERVIÇO

4º Festival de Balonismo de Pancas

Data: de 25 (sexta-feira) a 27 (domingo) de setembro 
Local: Laginha de Pancas, Pancas, noroeste do Espírito Santo
Entrada: gratuita

Programação:


Sexta-feira (25/09)
07h - Apresentação para as escolas (Campo Operário)
16h - Voo competitivo
17h - Abertura do Festival
18h - Show com Renato Sabaini
19h30 - Abertura oficial com autoridades
20h - Night Glow
20h30 - Show com PicNic Dogs
22h30 - Show com André Violleti

Sábado (26/09)
06h - Voo competitivo
16h - Voo competitivo
17h - Abertura do Festival
18h - Apresentação folclórica do Grupo Edelstein
18h30 - Show com Tanne Castro
20h30 - Night Glow
21h - Show com Igor Silverol
23h30 - Show com Matheus Araújo


Domingo (27/09)
06h - Voo competitivo
08h - Rapel no Balão
10h - Abertura do Festival
12h - Show com Sonorapan
15h - Show com Violada Bruta
16h - Último voo competitivo
17h30 - Show com Victor & Sander

Veja Também 

O balão completo, com cesto, três botijas de gás propano, maçarico e envelope, pesa cerca de 350 kg

Novo balão leva o orgulho de ser capixaba às alturas

De forma que vai se adaptando a cada montagem e espaço, a peça será encenada no Centro de Vitória no começo de outubro

Espetáculo de dança “Célula” chega ao Theatro Carlos Gomes, em Vitória

De shows de sertanejo, MPB e festivais, o ES está reunindo eventos para todos os gostos neste fim de semana

Zé Neto & Cristiano, Elaine Augusta e 19° Manguinhos Gourmet agitam final de semana no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pancas Cultura Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Betano, patrocinadora master do Flamengo
Flamengo divulga nota oficial contra fim das bets: 'O jogo não vai acabar com uma canetada'
Exposição gratuita reúne fotografias de homens e mulheres que fazem da produção rural um modo de vida
Exposição reúne imagens de agricultores e destaca o cotidiano de quem vive da produção rural no Espírito Santo
É mito que votos nulos e brancos influenciam no resultado das eleições
Entenda o que acontece se você votar em branco ou nulo nas Eleições 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados