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Teatro

Espetáculo de dança “Célula” chega ao Theatro Carlos Gomes, em Vitória

Montagem reúne dança, teatro e elementos reaproveitados em uma experiência que questiona sistemas de controle e opressão
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 09:00

De forma que vai se adaptando a cada montagem e espaço, a peça será encenada no Centro de Vitória no começo de outubro
De forma que vai se adaptando a cada montagem e espaço, a peça será encenada no Centro de Vitória no começo de outubro Divulgação Secult
Já imaginou discutir opressão e transformação humana a partir de uma célula? Essa é a proposta do espetáculo de dança “Célula”, que será apresentado no Theatro Carlos Gomes, em Vitória, nos dias 1º e 2 de outubro. A apresentação acontece às 19h na quinta-feira e em rodada dupla, às 18h e às 20h, na sexta-feira. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 15.

A obra parte de uma linguagem experimental para construir um ambiente em constante transformação. Retalhos, figurinos, reflexos, luz, som e corpos formam um organismo coletivo, no qual cada alteração provoca consequências nas demais partes. Os figurinos e elementos cenográficos são construídos a partir de materiais de descarte e reaproveitamento, como roupas usadas e sacolas plásticas. Materiais que antes tinham outras funções ganham novos usos e formas no palco.

Assim como um sistema vivo, “Célula” não tem uma única configuração. A montagem pode se reorganizar de acordo com o espaço, o contexto e as condições de cada apresentação, com diferentes formas de ocupação do palco e até variações no número de intérpretes em cena.

Em cena, uma criatura surge dentro de um sistema que tenta moldar e controlar seus movimentos. Ao seu redor, outros corpos reproduzem protocolos, obedecem a comandos e estabelecem relações de vigilância e contenção. Gradualmente, porém, o sistema começa a apresentar falhas: os corpos se desorganizam, as regras deixam de funcionar e aquilo que deveria ser controlado passa a produzir novas formas de existência.
SERVIÇO

Espetáculo de dança “Célula”

Data: 01/10 (quinta-feira) e 02/10 (sexta-feira)

Horário:

Quinta-feira às 19h

sexta-feira às 18h e 20h 

Local: Theatro Carlos Gomes - R. Barão de Itapemirim, 232 - Centro, Vitória 

Entrada: R$ 30 inteira e R$ 15 meia entrada - Vendas pelo site Sympla 

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