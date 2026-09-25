Espetáculo de dança “Célula” chega ao Theatro Carlos Gomes, em Vitória

A obra parte de uma linguagem experimental para construir um ambiente em constante transformação. Retalhos, figurinos, reflexos, luz, som e corpos formam um organismo coletivo, no qual cada alteração provoca consequências nas demais partes. Os figurinos e elementos cenográficos são construídos a partir de materiais de descarte e reaproveitamento, como roupas usadas e sacolas plásticas. Materiais que antes tinham outras funções ganham novos usos e formas no palco.
Assim como um sistema vivo, “Célula” não tem uma única configuração. A montagem pode se reorganizar de acordo com o espaço, o contexto e as condições de cada apresentação, com diferentes formas de ocupação do palco e até variações no número de intérpretes em cena.
Em cena, uma criatura surge dentro de um sistema que tenta moldar e controlar seus movimentos. Ao seu redor, outros corpos reproduzem protocolos, obedecem a comandos e estabelecem relações de vigilância e contenção. Gradualmente, porém, o sistema começa a apresentar falhas: os corpos se desorganizam, as regras deixam de funcionar e aquilo que deveria ser controlado passa a produzir novas formas de existência.
Espetáculo de dança “Célula”
Data: 01/10 (quinta-feira) e 02/10 (sexta-feira)
Horário:
Quinta-feira às 19h
sexta-feira às 18h e 20h
Local: Theatro Carlos Gomes - R. Barão de Itapemirim, 232 - Centro, Vitória
Entrada: R$ 30 inteira e R$ 15 meia entrada - Vendas pelo site Sympla
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