Espetáculo “A Maçã” leva ilusionismo e reflexão sobre Alzheimer ao Teatro Glória

Já imaginou um mágico perceber que sua própria memória começa a pregar peças nele? É a partir dessa situação que “A Maçã” constrói sua história. O espetáculo, do artista William Seven, chega ao Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória, no dia 24 de setembro, às 19h, como parte da programação do Palco Giratório.
A montagem aborda experiências relacionadas ao Alzheimer e os impactos não apenas na vida de quem recebe o diagnóstico, mas também nas relações com a família. Os ingressos custam a partir de R$10 para trabalhadores do comércio estão disponíveis pela plataforma Lets.
Misturando ilusionismo e teatralidade, a peça utiliza a história para falar sobre memória, envelhecimento e relações familiares. Na montagem, Nicolau Souberdes é um mágico mais velho que começa a vivenciar situações em que a genialidade e a perda de referências se misturam.
Criado em 1998, o Palco Giratório promove o intercâmbio entre artistas e públicos de diferentes partes do Brasil e também contribui para a formação de novas plateias. A iniciativa reúne espetáculos e atividades formativas ao longo de sua circulação, aproximando diferentes linguagens e produções das artes cênicas do público.
Palco Giratório
Espetáculo: “A Maçã”
Artista: William Seven (SP)
Data: 24 de setembro (quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória
Ingressos: R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00 (comerciário/meia/meia solidária); R$ 13,00 (conveniado); R$ 15,00 (comerciante)
|
Agenda Eventos
Fique por dentro de tudo que acontece na cidade
Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais
|Ver agenda