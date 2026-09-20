Espetáculo “A Maçã” leva ilusionismo e reflexão sobre Alzheimer ao Teatro Glória

Já imaginou um mágico perceber que sua própria memória começa a pregar peças nele? É a partir dessa situação que “A Maçã” constrói sua história. O espetáculo, do artista William Seven, chega ao Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória, no dia 24 de setembro, às 19h, como parte da programação do Palco Giratório.





A montagem aborda experiências relacionadas ao Alzheimer e os impactos não apenas na vida de quem recebe o diagnóstico, mas também nas relações com a família. Os ingressos custam a partir de R$10 para trabalhadores do comércio estão disponíveis pela plataforma Lets.





Misturando ilusionismo e teatralidade, a peça utiliza a história para falar sobre memória, envelhecimento e relações familiares. Na montagem, Nicolau Souberdes é um mágico mais velho que começa a vivenciar situações em que a genialidade e a perda de referências se misturam.





Criado em 1998, o Palco Giratório promove o intercâmbio entre artistas e públicos de diferentes partes do Brasil e também contribui para a formação de novas plateias. A iniciativa reúne espetáculos e atividades formativas ao longo de sua circulação, aproximando diferentes linguagens e produções das artes cênicas do público.