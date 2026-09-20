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Teatro

Espetáculo “A Maçã” leva ilusionismo e reflexão sobre Alzheimer ao Teatro Glória

Espetáculo integra a programação do Palco Giratório, iniciativa que promove a circulação de artistas e produções pelas diferentes regiões do país
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 08:00

Peça que usa do teatro para do ilusionismo para falar de saúde e família chega à Vitória no final de setembro
Peça que usa do teatro para do ilusionismo para falar de saúde e família chega à Vitória no final de setembro Renato Michelsohn

Já imaginou um mágico perceber que sua própria memória começa a pregar peças nele? É a partir dessa situação que “A Maçã” constrói sua história. O espetáculo, do artista William Seven, chega ao Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória, no dia 24 de setembro, às 19h, como parte da programação do Palco Giratório.


A montagem aborda experiências relacionadas ao Alzheimer e os impactos não apenas na vida de quem recebe o diagnóstico, mas também nas relações com a família. Os ingressos custam a partir de R$10 para trabalhadores do comércio estão disponíveis pela plataforma Lets.


Misturando ilusionismo e teatralidade, a peça utiliza a história para falar sobre memória, envelhecimento e relações familiares. Na montagem, Nicolau Souberdes é um mágico mais velho que começa a vivenciar situações em que a genialidade e a perda de referências se misturam.


Criado em 1998, o Palco Giratório promove o intercâmbio entre artistas e públicos de diferentes partes do Brasil e também contribui para a formação de novas plateias. A iniciativa reúne espetáculos e atividades formativas ao longo de sua circulação, aproximando diferentes linguagens e produções das artes cênicas do público.

SERVIÇO

Palco Giratório

Espetáculo: “A Maçã”

Artista: William Seven (SP)

Data: 24 de setembro (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória

Ingressos: R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00 (comerciário/meia/meia solidária); R$ 13,00 (conveniado); R$ 15,00 (comerciante)

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