Mariana Xavier chega a Colatina com peça que aborda solidão e saúde mental

A atriz Mariana Xavier chega a Colatina neste fim de semana com um espetáculo que usa o humor para falar de temas como solidão, ansiedade, autocuidado e saúde mental. Antes do Ano que Vem será apresentado neste sábado (19), às 20h, e domingo (20), às 19h, no Teatro Marista Colatina.





Sucesso nos palcos desde 2022, a peça já passou por 26 cidades brasileiras e foi vista por mais de 65 mil pessoas, em temporadas pelas cinco regiões do país. Em Colatina, as apresentações fazem parte da programação do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e já estão à venda pelo site do festival.





Escrito por Gustavo Pinheiro especialmente para Mariana Xavier, o monólogo tem direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos. Na história, a atriz interpreta diferentes mulheres que enfrentam situações de vulnerabilidade emocional durante a noite de Réveillon.





A trama se passa em um Centro de Apoio aos Desesperados (CAD). Com a ausência da psicóloga responsável pelo plantão, a funcionária da limpeza Duzuíte acaba assumindo os atendimentos telefônicos. Enquanto espera o fim do expediente para passar a virada do ano com a família, ela escuta relatos de pessoas que atravessam momentos difíceis justamente em uma data associada à celebração e à felicidade.