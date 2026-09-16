Mariana Xavier chega a Colatina com peça que aborda solidão e saúde mental

A atriz Mariana Xavier chega a Colatina neste fim de semana com um espetáculo que usa o humor para falar de temas como solidão, ansiedade, autocuidado e saúde mental. Antes do Ano que Vem será apresentado neste sábado (19), às 20h, e domingo (20), às 19h, no Teatro Marista Colatina.
Sucesso nos palcos desde 2022, a peça já passou por 26 cidades brasileiras e foi vista por mais de 65 mil pessoas, em temporadas pelas cinco regiões do país. Em Colatina, as apresentações fazem parte da programação do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e já estão à venda pelo site do festival.
Escrito por Gustavo Pinheiro especialmente para Mariana Xavier, o monólogo tem direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos. Na história, a atriz interpreta diferentes mulheres que enfrentam situações de vulnerabilidade emocional durante a noite de Réveillon.
A trama se passa em um Centro de Apoio aos Desesperados (CAD). Com a ausência da psicóloga responsável pelo plantão, a funcionária da limpeza Duzuíte acaba assumindo os atendimentos telefônicos. Enquanto espera o fim do expediente para passar a virada do ano com a família, ela escuta relatos de pessoas que atravessam momentos difíceis justamente em uma data associada à celebração e à felicidade.
Entre as personagens que surgem nas ligações estão uma terapeuta deprimida, uma atendente de telemarketing, uma mulher que preparou uma festa de Ano Novo para convidados que não aparecem e uma milionária falida que está prestes a matar o marido.
Mariana dá vida às personagens sem trocar de figurino ou alterar a cenografia. As mudanças acontecem por meio da voz, dos gestos e do trabalho corporal da atriz. A proposta é provocar o riso sem transformar o sofrimento das personagens em motivo de deboche.
Para Mariana, a escolha da virada do ano como cenário da história ajuda a discutir a pressão pela felicidade em determinadas datas.
A peça se passa justamente na noite de Réveillon, quando há um aumento significativo no número de ligações com pedidos de ajuda. Datas como esta, de ‘felicidade obrigatória’, fazem aflorar ainda mais as emoções de quem não está lá muito satisfeito com a própria vida
O espetáculo aposta na comédia como caminho para abordar assuntos delicados. Ao longo da história, as situações vividas pelas personagens também levantam discussões sobre empatia, cobrança, solidão e a dificuldade de pedir ajuda.
“Eu acredito muito na comédia como ferramenta não só de entretenimento, mas de crítica e reflexão. Acredito também no poder transformador da empatia”, afirma a atriz.
O texto foi pensado para provocar identificação e reflexão a partir das situações vividas pelas personagens. “Torço para que este espetáculo seja um convite para que cada pessoa na plateia também pense o que pode fazer por si mesmo, pela sua felicidade, o quanto antes. Se possível, antes do ano que vem”, diz o autor Gustavo Pinheiro.
Antes do Ano que Vem – com Mariana Xavier
Quando: sábado (19), às 20h, e domingo (20), às 19h
Onde: Teatro Marista Colatina
Endereço: Avenida Champagnat, 1808, bairro Marista, Colatina
Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). Vendas pelo site https://festivalsegurosunimed.byinti.com/#/event/antes-do-ano-que-vem-colatina
Acessibilidade: espaço acessível para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Todas as sessões terão intérprete de Libras.