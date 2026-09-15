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Luto na moda

Morre Bob Mackie, estilista que vestiu Madonna e Elton John, aos 87 anos

Americano era conhecido como 'sultão das lantejoulas' devido às suas criações extravagantes, glamorosas e cheias de brilho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 14:08

O icônico estilista Bob Mackie
O icônico estilista Bob Mackie Valerie Macon

Morreu nesta segunda-feira (14), aos 87 anos, o estilista e figurinista Bob Mackie, que ganhou fama com suas criações extravagantes feitas sob medida para algumas das figuras mais importantes da cultura pop, como Madonna, Elton John, Carol Burnett, Diana Ross, Judy Garland e Liza Minnelli.


Sua morte foi anunciada por Joe McFate, que trabalhava com Mackie há décadas. Detalhes sobre a causa não foram divulgados, mas o designer estava internado num hospital em Palm Springs, na Califórnia. Ao longo de sua carreira, Mackie ficou conhecido como o "sultão das lantejoulas", graças às peças coloridas, glamorosas e cheias de brilho que criava para artistas igualmente dramáticos.


Sua principal colaboração foi com a cantora e atriz Cher, que conheceu o designer nos anos em que apresentou seu programa de variedades na CBS, nos anos 1970. Antes disso, Mackie já havia criado peças para Carol Burnett usar no "The Carol Burnett Show". Assim, as telas foram onde o estilista fez fama. Ao todo, ele venceu nove estatuetas do Emmy e foi indicado a três prêmios Oscar de melhor figurino, pelos filmes "O Ocaso de uma Estrela", "Funny Lady" e "Dinheiro do Céu".


Mackie também ficou conhecido por transformar as bonecas Barbie em ícones fashion, ao assinar, entre os anos 1980 e 1990, uma coleção que trazia as loiras de plástico em vestidos que imitavam os das grandes grifes do mercado de moda. Até hoje as bonecas que carregam sua assinatura figuram entre as mais desejadas por colecionadores. 


Entre suas principais colaborações para a cultura pop está o rascunho do vestido que Marilyn Monroe usaria ao cantar "Happy Birthday" para o presidente americano John F. Kennedy. Feitos ainda no início de sua carreira, os desenhos dariam origem à peça que entrou no imaginário popular.

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