Arte e moda do ES se encontram em jornada em Paris

Artistas de diferentes idades e trajetórias de vida vão atravessar o Atlântico em outubro de 2026 para levar a Paris não apenas obras de arte, mas também histórias de descobertas, recomeços e sonhos.





O grupo, formado por integrantes do Ateliê Patrícia Muniz, de Linhares, no Espírito Santo, participará de uma exposição no Carrousel du Louvre, um dos espaços culturais ligados ao complexo do Museu do Louvre.





Idealizado pela artista plástica Patrícia Muniz, o ateliê reúne participantes de diferentes gerações. Entre eles estão crianças que encontram na arte uma forma própria de perceber, aprender e se expressar; pessoas com mais de 60 anos que nunca haviam imaginado viver uma experiência internacional; e novos talentos que descobriram recentemente a habilidade artística e decidiram investir no desenvolvimento de seus trabalhos.





Conexão Linhares-Colatina

A participação capixaba na exposição ganhou ainda um componente especial por meio da parceria entre o Ateliê Patrícia Muniz e a estilista Marci Vago, de Colatina.





Conhecida pelo trabalho voltado a uma moda com propósito, Marci desenvolveu para a ocasião uma proposta em linho puro, que receberá pinturas produzidas pelas artistas do ateliê. As obras terão como inspiração as Belezas Capixabas, incorporando ao projeto elementos de identidade, cores e referências do Espírito Santo.





A iniciativa une duas linguagens artísticas: a pintura e a moda. O tecido deixa de ser apenas matéria-prima para se transformar em uma obra que pretende representar, por meio das cores e das imagens, aspectos da cultura e das paisagens capixabas.





A colaboração também estabelece uma conexão entre duas cidades do Espírito Santo. De um lado, a produção artística desenvolvida no Ateliê Patrícia Muniz, em Linhares. Do outro, a criação de moda de Marci Vago, em Colatina. Juntas, as duas iniciativas formarão um trabalho que será apresentado em Paris.