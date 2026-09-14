Encontro debate economia e geopolítica em Vitória

Com o tema “O Futuro se Constrói no Presente: escolhas estratégicas para transformar oportunidades em desenvolvimento”, o Encontro Ibef 2025 reuniu empresários, executivos, economistas, autoridades e lideranças para discutir os movimentos que estão redesenhando a economia mundial e os caminhos para que o Estado transforme suas vantagens em desenvolvimento.
Um dos palestrantes foi o economista e ex-secretário de Comércio Exterior Marcos Troyjo. O evento propôs uma reflexão sobre decisões que precisam ser tomadas hoje para ampliar a produtividade, a competitividade e a capacidade de inovação do Estado no longo prazo.
Desenvolvimento urbano
Futuro das cidades e IA
Como será a cidade daqui a 10, 20 ou 30 anos? A resposta provavelmente terá cada vez mais relação com a inteligência artificial. A tecnologia já permite analisar grandes volumes de informações e identificar padrões que podem ajudar a antecipar demandas e orientar decisões sobre mobilidade, segurança, infraestrutura, energia e serviços. Para Rodrigo Laranja, diretor executivo da Portocale, essa transformação deve mudar também a maneira como o desenvolvimento urbano é planejado. “A IA pode nos ajudar a enxergar padrões, antecipar cenários e tomar decisões mais eficientes. O grande desafio é transformar essa capacidade tecnológica em soluções que realmente melhorem a vida das pessoas”, afirma.
Famosos
Produção capixaba
A empresária capixaba Rachel Pires, CEO da Nuvem Sublimação, participou da produção do casamento de Victor Alexandre, filho de Xanddy e Carla Perez, com Jarline Batista. Em um projeto desenvolvido por Will Bettencourt, a fábrica ficou responsável por diferentes soluções personalizadas para a celebração, entre elas bares revestidos em tecido, toalhas de mesa, almofadas, fotografias em grande formato e peças para o bar e a festa. Rachel também entregou aos noivos uma obra exclusiva produzida pela Nuvem com técnica de aquarela, criada a partir de uma fotografia do casal.
Liderança feminina
Cibele Regis, CEO da Bemgloria Cosméticos Amazônicos, marca fundada em parceria com a atriz Glória Pires, será a apresentadora da mesa-redonda que integrará um evento exclusivo para mulheres na Acaps Trade Show. Na terça-feira, 15, primeiro dia da feira, no Pavilhão de Carapina, a conversa será sobre liderança e legado feminino. Também participam das discussões, Patrícia Machado, supermercadista e presidente do Agas Mulher – Comitê Feminino da Associação Gaúcha de Supermercados; e Alline Zanoni, superintendente interina do Sebrae-ES.
Paula Rody convida
A vice-presidente da Invite Inc., Paula Rody, recebe no próximo dia 16 de setembro a segunda edição do Horizontes, na Casa Invite, em Bento Ferreira, Vitória. O encontro, a partir das 8h30, coloca a inteligência artificial no centro da conversa, com Gabriel Fontoura, gerente operacional da Invite Inc., apresentando aplicações práticas da tecnologia para o dia a dia do mercado imobiliário.
Check-in para a pista
Estão abertas as inscrições para a Night Run Vitória Airport, que acontecerá no dia 20 de novembro. A prova repete a fórmula que virou febre entre apaixonados por corridas: percursos de 3 km, 5 km e 10 km realizados dentro das áreas restritas do aeródromo, com concentração na sala de embarque, passagem pelo raio-X e medalhas entregues na esteira de bagagens.
Medicina capixaba na Europa
Uma experiência pioneira desenvolvida no Espírito Santo acaba de ganhar destaque internacional. O urologista Cláudio Borges, da Rede Meridional, embarcou para Pádua, na Itália, onde apresenta no prestigiado congresso da Sociedade Europeia de Urologia (ERUS 2026) os resultados da equipe capixaba em transplante renal robótico. O procedimento, realizado com o auxílio da avançada plataforma Da Vinci, coloca o Estado na vitrine mundial das cirurgias de alta complexidade e reforça o avanço da robótica na saúde local.
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