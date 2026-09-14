Encontro debate economia e geopolítica em Vitória

Liderança feminina

Cibele Regis, CEO da Bemgloria Cosméticos Amazônicos, marca fundada em parceria com a atriz Glória Pires, será a apresentadora da mesa-redonda que integrará um evento exclusivo para mulheres na Acaps Trade Show. Na terça-feira, 15, primeiro dia da feira, no Pavilhão de Carapina, a conversa será sobre liderança e legado feminino. Também participam das discussões, Patrícia Machado, supermercadista e presidente do Agas Mulher – Comitê Feminino da Associação Gaúcha de Supermercados; e Alline Zanoni, superintendente interina do Sebrae-ES.





Paula Rody convida

A vice-presidente da Invite Inc., Paula Rody, recebe no próximo dia 16 de setembro a segunda edição do Horizontes, na Casa Invite, em Bento Ferreira, Vitória. O encontro, a partir das 8h30, coloca a inteligência artificial no centro da conversa, com Gabriel Fontoura, gerente operacional da Invite Inc., apresentando aplicações práticas da tecnologia para o dia a dia do mercado imobiliário.





Check-in para a pista

Estão abertas as inscrições para a Night Run Vitória Airport, que acontecerá no dia 20 de novembro. A prova repete a fórmula que virou febre entre apaixonados por corridas: percursos de 3 km, 5 km e 10 km realizados dentro das áreas restritas do aeródromo, com concentração na sala de embarque, passagem pelo raio-X e medalhas entregues na esteira de bagagens.





Medicina capixaba na Europa

Uma experiência pioneira desenvolvida no Espírito Santo acaba de ganhar destaque internacional. O urologista Cláudio Borges, da Rede Meridional, embarcou para Pádua, na Itália, onde apresenta no prestigiado congresso da Sociedade Europeia de Urologia (ERUS 2026) os resultados da equipe capixaba em transplante renal robótico. O procedimento, realizado com o auxílio da avançada plataforma Da Vinci, coloca o Estado na vitrine mundial das cirurgias de alta complexidade e reforça o avanço da robótica na saúde local.