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Renata Rasseli

Encontro debate economia e geopolítica em Vitória

Empresários, executivos, economistas, autoridades e lideranças participaram do Encontro Ibef-ES

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

14 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Alecsandro Casassi e Marcos Troyjo
O presidente do Ibef-ES Alecsandro Casassi e o economista e ex-secretário de Comércio Exterior Marcos Troyjo Cacá Lima

Com o tema “O Futuro se Constrói no Presente: escolhas estratégicas para transformar oportunidades em desenvolvimento”, o Encontro Ibef 2025 reuniu  empresários, executivos, economistas, autoridades e lideranças para discutir os movimentos que estão redesenhando a economia mundial e os caminhos para que o Estado transforme suas vantagens em desenvolvimento.


 Um dos palestrantes foi o economista e ex-secretário de Comércio Exterior Marcos Troyjo. O evento propôs uma reflexão sobre decisões que precisam ser tomadas hoje para ampliar a produtividade, a competitividade e a capacidade de inovação do Estado no longo prazo.

Em São Paulo
Cezar Pinto, Idalberto Moro e Sidemar Acosta
A capital paulista foi palco, nesta quinta-feira (10), de um encontro entre empresários, lideranças e autoridades debatendo “O novo ciclo da cadeia de Comércio Exterior e Distribuição Logística no Espírito Santo”. O Conecta ES é uma iniciativa do Sindiex e do Sincades, e teve painéis que giraram em torno dos investimentos e oportunidades em infraestrutura, e também dos desafios e impactos diante da reforma tributária. Na foto: Cezar Pinto, Idalberto Moro e Sidemar Acosta. Murilo Moser

Desenvolvimento urbano

Futuro das cidades e IA

Como será a cidade daqui a 10, 20 ou 30 anos? A resposta provavelmente terá cada vez mais relação com a inteligência artificial. A tecnologia já permite analisar grandes volumes de informações e identificar padrões que podem ajudar a antecipar demandas e orientar decisões sobre mobilidade, segurança, infraestrutura, energia e serviços. Para Rodrigo Laranja, diretor executivo da Portocale, essa transformação deve mudar também a maneira como o desenvolvimento urbano é planejado. “A IA pode nos ajudar a enxergar padrões, antecipar cenários e tomar decisões mais eficientes. O grande desafio é transformar essa capacidade tecnológica em soluções que realmente melhorem a vida das pessoas”, afirma.

Arte e arquitetura
A conselheira do CAU/ES, Luiza Coura, entre os arquitetos e palestrantes Martin Corullon, que participou do projeto do Cais das Artes em parceria com Paulo Mendes da Rocha, e Alexandre Brunato
A conselheira do CAU/ES, Luiza Coura, entre os arquitetos e palestrantes Martin Corullon, que participou do projeto do Cais das Artes em parceria com Paulo Mendes da Rocha, e Alexandre Brunato, durante a segunda edição do ARQ.ID 2026 – Arquitetura, Identidade e Cultura, realizada pelo CAU/ES no Cais das Artes. Divulgação

Famosos 

Produção capixaba

A empresária capixaba Rachel Pires, CEO da Nuvem Sublimação, participou da produção do casamento de Victor Alexandre, filho de Xanddy e Carla Perez, com Jarline Batista. Em um projeto desenvolvido por Will Bettencourt, a fábrica ficou responsável por diferentes soluções personalizadas para a celebração, entre elas bares revestidos em tecido, toalhas de mesa, almofadas, fotografias em grande formato e peças para o bar e a festa. Rachel também entregou aos noivos uma obra exclusiva produzida pela Nuvem com técnica de aquarela, criada a partir de uma fotografia do casal.

Congresso 
O diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, Marcus Magalhães, visitou a unidade do Sesc Mesa Brasil ao lado de Richardson Schmittel
O diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, Marcus Magalhães, visitou a unidade do Sesc Mesa Brasil ao lado de Richardson Schmittel, diretor regional do Sesc. Referência nacional no combate à fome e ao desperdício, o programa integra a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina e transforma doações em alimento para milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. Divulgação

Liderança feminina

Cibele Regis, CEO da Bemgloria Cosméticos Amazônicos, marca fundada em parceria com a atriz Glória Pires, será a apresentadora da mesa-redonda que integrará um evento exclusivo para mulheres na Acaps Trade Show. Na terça-feira, 15, primeiro dia da feira, no Pavilhão de Carapina, a conversa será sobre liderança e legado feminino. Também participam das discussões, Patrícia Machado, supermercadista e presidente do Agas Mulher – Comitê Feminino da Associação Gaúcha de Supermercados; e Alline Zanoni, superintendente interina do Sebrae-ES.


Paula Rody convida

A vice-presidente da Invite Inc., Paula Rody, recebe no próximo dia 16 de setembro a segunda edição do Horizontes, na Casa Invite, em Bento Ferreira, Vitória. O encontro, a partir das 8h30, coloca a inteligência artificial no centro da conversa, com Gabriel Fontoura, gerente operacional da Invite Inc., apresentando aplicações práticas da tecnologia para o dia a dia do mercado imobiliário.


Check-in para a pista

Estão abertas as inscrições para a Night Run Vitória Airport, que acontecerá no dia 20 de novembro. A prova repete a fórmula que virou febre entre apaixonados por corridas: percursos de 3 km, 5 km e 10 km realizados dentro das áreas restritas do aeródromo, com concentração na sala de embarque, passagem pelo raio-X e medalhas entregues na esteira de bagagens.


Medicina capixaba na Europa

Uma experiência pioneira desenvolvida no Espírito Santo acaba de ganhar destaque internacional. O urologista Cláudio Borges, da Rede Meridional, embarcou para Pádua, na Itália, onde apresenta no prestigiado congresso da Sociedade Europeia de Urologia (ERUS 2026) os resultados da equipe capixaba em transplante renal robótico. O procedimento, realizado com o auxílio da avançada plataforma Da Vinci, coloca o Estado na vitrine mundial das cirurgias de alta complexidade e reforça o avanço da robótica na saúde local.

Preparativos
Celina Lievori, Andressa Neves, Fabíula Broedel, Selma Toledo e Carla Brunelli
No dia 23 de setembro, o Iate Clube recebe a segunda edição do Leilão Beneficente do Instituto Tkare, em prol do combate à subnutrição infantil. A noite terá coordenação da Carla Brunelli Assessoria e gastronomia do Buffet Toledo. Na foto: Celina Lievori, Andressa Neves, Fabíula Broedel, Selma Toledo e Carla Brunelli.  Yuri Braian

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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