Exposição "Brasilina" mistura arte e brasilidades em Vitória; veja fotos

Foi em clima de celebração, arte e brasilidade que aconteceu a vernissage de "Brasilina: Poéticas de uma Nação Mátria", na Galeria do Centro Cultural Sesi, em Jardim da Penha. Os anfitriões do evento, as curadoras Isabela Castello e Isabel Portella e a produtora da exposição Elaine Pinheiro, reuniram artistas e convidados para uma noite dedicada às muitas formas de olhar, sentir e interpretar o Brasil. A mostra fica aberta o próximo dia 30 de setembro.

A exposição, que propõe uma reflexão sobre território, ancestralidade, natureza, memória e identidade, transformou a abertura em um verdadeiro encontro de diferentes expressões da cultura brasileira. Entre obras, conversas e reencontros, o público circulou pelo espaço em uma atmosfera descontraída e, ao mesmo tempo, carregada de significado. Estiveram presentes alguns dos artistas que residem no Espírito Santo para prestigiar o evento, Alegria Falconi, Cássio Magne, Eric Scarpel, Fernando Augusto, Handerson Chic, Patrick Vasconcelos; além das cariocas Ana Carolina Videira, Marilene Nacaratti e Tatiana Bertrand .

Um dos destaques da noite foi a experiência gastronômica “Abra a boca para o Brasil”, criada especialmente para a ocasião. A proposta levou para a mesa ingredientes emblemáticos da biodiversidade nacional, em uma degustação que teve como protagonista o salpicão de caju desfiado com creme de castanhas e batata-doce palha, servido em pequenas cumbucas de folha de bananeira. Para acompanhar, sucos de cupuaçu e pitanga com abacaxi completaram a experiência.

À frente da criação gastronômica, o gastrônomo, educador e pesquisador Murilo Góes trouxe para a noite sua pesquisa sobre cultura alimentar brasileira, com assessoria da chef Luana Garcia. A ideia era justamente transformar o ato de comer em mais uma forma de contemplar e reconhecer o país — uma extensão saborosa da própria exposição.