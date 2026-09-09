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Renata Rasseli

Exposição "Brasilina" mistura arte e brasilidades em Vitória; veja fotos

A mostra, que tem a curadoria de Isabela Castello e Isabel Portella e a produção de Elaine Pinheiro, fica aberta até o dia 30 de setembro, na Galeria Cultural Sesi

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

09 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Paula Castello, Isabela Castello e Elda Bussinguer
Paula Castello, Isabela Castello e Elda Bussinguer: no versnissage de "Brasilina", na Galeria Sesi, em Jardim da Penha.  Mônica Zorzanelli

Foi em clima de celebração, arte e brasilidade que aconteceu a vernissage de "Brasilina: Poéticas de uma Nação Mátria", na Galeria do Centro Cultural Sesi, em Jardim da Penha. Os anfitriões do evento, as curadoras Isabela Castello e Isabel Portella e a produtora da exposição Elaine Pinheiroreuniram artistas e convidados para uma noite dedicada às muitas formas de olhar, sentir e interpretar o Brasil. A mostra fica aberta o próximo dia 30 de setembro. 

 

A exposição, que propõe uma reflexão sobre território, ancestralidade, natureza, memória e identidade, transformou a abertura em um verdadeiro encontro de diferentes expressões da cultura brasileira. Entre obras, conversas e reencontros, o público circulou pelo espaço em uma atmosfera descontraída e, ao mesmo tempo, carregada de significado. Estiveram presentes alguns dos artistas que residem no Espírito Santo para prestigiar o evento, Alegria Falconi, Cássio Magne, Eric Scarpel, Fernando Augusto, Handerson Chic, Patrick Vasconcelos; além das cariocas Ana Carolina Videira, Marilene Nacaratti e Tatiana Bertrand.

 

Um dos destaques da noite foi a experiência gastronômica Abra a boca para o Brasil”, criada especialmente para a ocasião. A proposta levou para a mesa ingredientes emblemáticos da biodiversidade nacional, em uma degustação que teve como protagonista o salpicão de caju desfiado com creme de castanhas e batata-doce palha, servido em pequenas cumbucas de folha de bananeira. Para acompanhar, sucos de cupuaçu e pitanga com abacaxi completaram a experiência.

 

À frente da criação gastronômica, o gastrônomo, educador e pesquisador Murilo Góes trouxe para a noite sua pesquisa sobre cultura alimentar brasileira, com assessoria da chef Luana Garcia. A ideia era justamente transformar o ato de comer em mais uma forma de contemplar e reconhecer o país — uma extensão saborosa da própria exposição.

Na Grécia

Tatiana e Dorion Soares
Tatiana e Dorion Soares Divulgação

Dorion e Tatiana Soares prestigiam casamento em Santorini

Dorion e Tatiana Soares estão em Santorini, na Grécia, onde, além de aproveitarem dias de férias, prestigiaram o casamento dos amigos de longa data André Abdala e Michelle Chrisopoulus. André integra, ao lado do irmão, a Abdalas Brothers, dupla de cineastas premiada em Los Angeles e que vive um momento especial na carreira com o longa 2 Die 4, apontado como possível candidato a uma indicação ao Oscar de 2027. A cerimônia reuniu cerca de 80 convidados vindos do Brasil, Estados Unidos, Grécia e Alemanha, em um cenário paradisíaco na encosta da caldeira do vulcão de Santorini. Após as férias, Dorion seguirá para Hong Kong, onde participa há 25 anos de uma das mais importantes feiras internacionais do setor de joias e gemas. Para esta edição, o joalheiro levará uma seleção especial de gemas brasileiras, entre elas águas-marinhas, rubelitas e topázios imperiais, reforçando a excelência, a diversidade e a riqueza das pedras brasileiras no cenário internacional.

Encontro
oraynne Pavezi, Cris Locatelli e Dayse Resende em bate papo descontraído sobre mercado imobiliário e arquitetura
Loraynne Pavezi, Cris Locatelli e Dayse Resende em bate papo descontraído sobre mercado imobiliário e arquitetura.  Divulgação

Capixaba

Ybera indicada no Prêmio Reclame Aqui

A capixaba Ybera Group está entre as empresas indicadas no Prêmio Reclame AQUI. Gigante dos cosméticos com presença global, a marca participa na categoria Cabelos e Produtos Capilares. A premiação é o maior reconhecimento de reputação e atendimento do Brasil e tem votação aberta ao público, que escolhe as empresas que oferecem as melhores experiências de resolução de problemas. Além da indicação, no mês passado a Ybera Group conquistou outro grande reconhecimento com o prêmio Melhores Empresas para o Consumidor do Reclame AQUI. A votação na disputa atual segue até o dia 5 de novembro.
Chá da tarde
Suzane Emmerich e Natália Aliani em tarde de chá na Praia do Canto
Suzane Emmerich e Natália Aliani em tarde de chá na Praia do Canto. Caterine Gallerani

Esportes eletrônicos
Os sócios Leandro "Greenshu" Vicentini, Giovanni "JooW" Federici, Michael "Saru" Scalser e Leandro "ttn" Schmidt, da Organização Team Victory - time capixaba de esportes eletrônicos, realizam o primeiro Team Victory Day. O evento acontece no próximo domingo (13), na Arena Prisma Tech, em Santa Lúcia. O objetivo do encontro é reunir os atletas da organização dos times de Valorant, Counter – Strike, League of Legends e Fifa, além de membros da organização para uma tarde de aprendizado, treinamentos e Midia Day da equipe.

Encontro nacional
Eduardo Amorim, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB-ES, será um dos nomes do Encontro Nacional de Direito Médico, que acontece em 15 de setembro, no Auditório da Emescam. A programação reúne profissionais do Direito e da Medicina para discutir ética, tecnologia, responsabilidade e segurança jurídica. “O encontro promove uma discussão necessária sobre os desafios atuais da área”, afirma.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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