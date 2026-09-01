Iate Clube do ES celebra 80 anos com festa e posse de nova diretoria

O Iate Clube do Espírito Santo viveu, neste sábado (29), uma tarde histórica. A festa de aniversário de 80 anos reuniu associados, convidados e autoridades para celebrar oito décadas de tradição náutica capixaba, e marcou ainda a posse da nova comodoria e a inauguração oficial da Marina Norte.
Após dois biênios à frente do clube, Fabiano Pereira encerrou sua gestão com satisfação. Em seu discurso, valorizou o trabalho de base com as crianças e o impacto social da instituição, antes de assumir a presidência do Conselho Deliberativo do Iate Clube. Abner Garcia Romano assumiu o comando do clube como comodoro, acompanhado do vice-comodoro Gustavo Resende e do contra-comodoro Francisco Bueno dos Santos.
Abner destacou em seu discurso como o trabalho coletivo transformou o clube de uma referência municipal em uma instituição de projeção nacional, com eventos esportivos de relevância internacional e parcerias sólidas com instituições públicas e privadas. Na ocasião, Fabiano Pereira inaugurou oficialmente a Marina Norte, principal obra de sua gestão, que adiciona 100 novos berços à estrutura do clube, com capacidade para receber embarcações do mundo inteiro, representando um salto significativo para a segurança e o conforto náutico.
Mais de 1.200 pessoas estiveram presentes para festejar com tudo, três bandas animaram a festa do início ao fim, em uma celebração que traduziu com alegria o espírito de uma instituição que aos 80 anos vive sua melhor fase – ancorada na história, vibrante no presente e com bons ventos futuros.
Gastronomia capixaba
Comenda Juarez Campos
A gastronomia capixaba, um dos principais símbolos da identidade cultural do Espírito Santo, passa a contar com uma homenagem própria da Assembleia Legislativa (Ales). Os deputados aprovaram nesta segunda-feira (31) a criação da Comenda do Mérito Legislativo Chef Juarez Campos, destinada a reconhecer pessoas e instituições que contribuem para preservar, desenvolver e projetar a culinária do estado. A iniciativa transforma o reconhecimento a um dos mais importantes chefs do Espírito Santo em um instrumento permanente de valorização de toda a cadeia gastronômica capixaba. A proposta nasceu de um diálogo do presidente da Assembleia, Marcelo Santos (União), com representantes do setor e recebeu apoio unânime dos parlamentares.
Jantar exclusivo
Café e alta gastronomia
O café vai ganhar ares de alta gastronomia em um jantar exclusivo para apenas 12 convidados, no dia 3 de setembro, no Lounge da Loja Conceito Terrafé, na Praia do Canto. À frente da experiência está o chef Raul Carvalho, que assina um menu degustação de cinco etapas criado especialmente para a ocasião. A proposta é tirar o café do tradicional lugar de bebida e explorá-lo também como ingrediente, aroma e elemento de composição dos pratos. No menu, entram criações como tartare de peixe branco, mil-folhas de abóbora com camarões e gnocchi de banana-da-terra, além de flat iron com cogumelos e uma sobremesa que reúne chocolate, café e cacau em diferentes texturas.
Beatles for kids
O projeto Beatles para Crianças chega a Vitória nos dias 5 e 6 de setembro como uma das atrações do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed. Com o espetáculo “Meu Primeiro Show de Rock”, o grupo sobe ao palco do Teatro Universitário para apresentar uma experiência musical interativa que apresenta às novas gerações os grandes sucessos da banda mais influente da história do rock. Criado em 2014 por Gabriel Manetti e Fábio Freire, o projeto nasceu com a missão de aproximar crianças e famílias da obra dos Beatles. No palco, clássicos como I Want To Hold Your Hand, All My Loving e Yellow Submarine ganham novos arranjos e são apresentados em uma linguagem acessível aos pequenos.
Destaque
O administrador Gilberto Weber, secretário-executivo voluntário da Diretoria Regional do IRELGOV no Espírito Santo e presidente do Instituto Movive, foi tema de publicação especial no perfil nacional do IRELGOV no Instagram. O post resgata a trajetória de Weber no Instituto - do MBA em Relações Institucionais e Governamentais ao Programa de Mentoria - até a atuação atual à frente da estruturação da agenda regional de RIG no Estado.
Clube de benefícios
O Clube Pres de Benefícios reuniu corretores e consultores parceiros durante o evento Oportunidade, realizado para apresentar novas possibilidades de atuação no mercado. Convidados pela Mediatorie, os profissionais conheceram a estrutura do Clube Pres, seus diferenciais e as soluções disponíveis no segmento de benefícios. A iniciativa faz parte da parceria entre as empresas e reuniu tanto profissionais já cadastrados no Clube Pres quanto corretores e consultores que ainda não eram conveniados, ampliando o contato com o modelo de atuação e as possibilidades comerciais oferecidas pela plataforma.
Veja Também