Iate Clube do ES celebra 80 anos com festa e posse de nova diretoria

O Iate Clube do Espírito Santo viveu, neste sábado (29), uma tarde histórica. A festa de aniversário de 80 anos reuniu associados, convidados e autoridades para celebrar oito décadas de tradição náutica capixaba, e marcou ainda a posse da nova comodoria e a inauguração oficial da Marina Norte.





Após dois biênios à frente do clube, Fabiano Pereira encerrou sua gestão com satisfação. Em seu discurso, valorizou o trabalho de base com as crianças e o impacto social da instituição, antes de assumir a presidência do Conselho Deliberativo do Iate Clube. Abner Garcia Romano assumiu o comando do clube como comodoro, acompanhado do vice-comodoro Gustavo Resende e do contra-comodoro Francisco Bueno dos Santos.





Abner destacou em seu discurso como o trabalho coletivo transformou o clube de uma referência municipal em uma instituição de projeção nacional, com eventos esportivos de relevância internacional e parcerias sólidas com instituições públicas e privadas. Na ocasião, Fabiano Pereira inaugurou oficialmente a Marina Norte, principal obra de sua gestão, que adiciona 100 novos berços à estrutura do clube, com capacidade para receber embarcações do mundo inteiro, representando um salto significativo para a segurança e o conforto náutico.



Mais de 1.200 pessoas estiveram presentes para festejar com tudo, três bandas animaram a festa do início ao fim, em uma celebração que traduziu com alegria o espírito de uma instituição que aos 80 anos vive sua melhor fase – ancorada na história, vibrante no presente e com bons ventos futuros.