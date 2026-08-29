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Renata Rasseli

Paulo Bonino apresenta exposição de fotografias em Nova Almeida

“Lampejos Sedutores” celebra a carreira do fotógrafo no Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

29 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Erika Kunkel, Renata Pacheco, Almerinda Lopes e Paulo Balbino
Erika Kunkel, Renata Pacheco, Almerinda Lopes e o fotógrafo Paulo Bonino: na abertura da exposição "Lampejos Sedutores"  Mônica Zorzanelli

Foi um sucesso a inauguração da a exposição “Lampejos Sedutores”, realizada no Centro de interpretação Aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra. Sob a gestão do Instituto Modus Vivendi, o espaço apresenta uma seleção especial da obra do fotógrafo capixaba Paulo Bonino, de 98 anos, reunindo registros que percorrem diferentes momentos de sua trajetória. A curadoria é de Almerinda Lopes. 

 

A mostra recebeu convidados que puderam conhecer as três fases marcantes da carreira de Bonino: a científica, representada pelas célebres fotografias de beija-flores; a aérea, com imagens que registram a transformação das cidades da Grande Vitória ao longo dos anos; e a artística, dedicada a cenas e personagens do cotidiano.

 

Para Érika Kunkel Varejão, presidente do Instituto Modus Vivendi, responsável pela gestão do Centro de interpretação , receber a exposição foi uma honra. “É uma honra receber no Centro Interpretativo a obra de Paulo Bonino, cuja trajetória se relaciona com a própria história do Espírito Santo. Suas imagens preservam memórias e valorizam a identidade capixaba”, destaca. A mostra fica aberta para visitação até o dia 10 de novembro. 

Mostra de decoração
Geraldo Lino, Natasha Grasselli, Mariana Duarte, Sofia Dadalto, Flávia Dadalto e Carolina Assis
Geraldo Lino, Natasha Grasselli, Mariana Duarte, Sofia Dadalto, Flávia Dadalto e Carolina Assis: encontro na CasaCor ES, em cartaz no Hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi.  Divulgação

Teatro

Reynaldo Gianecchini vem aí!

De volta ao Espírito Santo após 12 anos, o ator Reynaldo Gianecchini chega a Vitória para protagonizar “Um Dia Muito Especial”, ao lado de Maria Casadevall , nos dias 5 e 6 de setembro, no Teatro Universitário, dentro do  3º Festival de Teatro Seguros Unimed.  Na montagem, os atores vivem Antonietta e Gabriele, personagens que se encontram na Roma de 1938 e compartilham sonhos, medos e descobertas. A produção local é da WB Produções e promete uma noite de emoção, encontros e grandes interpretações no palco capixaba.

No Rio 
Leonardo Davel, Juliane Zache e Joanie Silotti
O Espírito Santo foi no Integra Comunicação 2026, encontro nacional promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, (CNC), no Rio de Janeiro, de quarta (26) a sexta-feira (28). Na foto: Leonardo Davel, Juliane Zache e Joanie Silotti  Divulgação

Mercado imobiliário

Transformação da Grande Pedra Azul

O crescimento de novos polos econômicos fora da Grande Vitória também abre espaço para investimentos imobiliários conectados às vocações de cada região. Um exemplo é o Castle Hill, na Grande Pedra Azul, projeto da Portocale que surgiu a partir da percepção de que a região vem ampliando seu potencial como destino de moradia, investimento e qualidade de vida. Segundo Rodrigo Laranja, diretor executivo da Portocale, a mudança no perfil da região foi um dos fatores que despertaram o interesse da empresa. “Foi assim no Castle Hill, na Grande Pedra Azul, onde percebemos que a região deixava de ser apenas um destino de fim de semana para se tornar um local de moradia, investimento e qualidade de vida”.

Em São Paulo 
Renata Cani lança livro em São Paulo
Renata Cani, estrategista de imagem e posicionamento, lançou, em São Paulo, seu livro “A Imagem que Destrava o Sucesso”. A autora agora comemora a chegada da obra que apresenta um novo olhar sobre imagem, posicionamento e protagonismo. Divulgação

Partiu, Rio!

Carol e Ricardo Lobato, empresários à frente da Reserva Vitória, embarcam para o Rio no dia 2 de setembro, para celebração de 20 anos da marca, no Museu do Amanhã. RR também vai conferir o happening, que terá show de Buchecha e Baile Charme de Madureira. 

Ritual com design

Natália Aliani e Jamile Pena, da Attri Decor, uniram forças com Luiza Larica e Júlia Abikair para uma tarde de pura experiência sensorial. O encontro marcado para o dia 2, às 16 horas, na Eight da Praia do Canto, celebra o lançamento da nova e exclusiva caixa de chá da marca de decor, em acrílico, palha natural e quartzo. Para tornar o momento ainda mais especial, a tea designer Katryny Lourenço, do Ateliê do Chá, comanda uma oficina prática em que cada convidada cria seu próprio blend personalizado.

Opening
De motorista de caminhão a comandante de um dos maiores grupos empresariais do Espírito Santo. Essa é a trajetória de Ronaldo Roque Campo, que estará à frente da inauguração da nova fábrica da Perfilados Rio Doce, no dia 17 de setembro, quando vai reunir cerca de 300 convidados entre autoridades, clientes, amigos e colaboradores em um brunch com produção de Stella Miranda. Nascido em Castelo, Ronaldo começou a trabalhar aos 18 anos e construiu, ao longo de mais de quatro décadas, um grupo que hoje reúne cerca de 1.200 colaboradores e aproximadamente 15 mil clientes ativos.

Conquistas

A Terrafé saiu da Feira Coffees 2026 com motivos de sobra para comemorar. A cafeteria capixaba conquistou dois títulos durante o evento: Jhonas Rosário foi campeão do TNT Latte Art Coffees, disputa que avalia técnica e criatividade na produção de desenhos com leite vaporizado, enquanto Cristian Cassaro levou o título da etapa de Vitória do Campeonato Brasileiro de Aeropress. Com a vitória, Cristian agora segue para São Paulo para disputar a próxima etapa da competição e tentar avançar rumo ao título brasileiro.
Mercado imobiliário
Morar Summit
A primeira edição do Morar Summit, promovido pela Morar Construtora, reuniu os principais corretores da Grande Vitória na última quarta-feira (26), no Vitória Grand Hall. O encontro combinou conteúdo estratégico e tecnologia, com apresentações conduzidas por  Breno Lobato, Anderlan Oliveira, Pedro Mello e André Damasceno, além de uma experiência imersiva, com ambientação audiovisual de ponta e tecnologia interativa via aplicativo. Encerrando a programação, um happy hour exclusivo celebrou o networking e prestou homenagens aos grandes destaques do setor. 
 Morar Construtora

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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