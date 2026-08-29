Paulo Bonino apresenta exposição de fotografias em Nova Almeida

Foi um sucesso a inauguração da a exposição “Lampejos Sedutores”, realizada no Centro de interpretação Aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra. Sob a gestão do Instituto Modus Vivendi, o espaço apresenta uma seleção especial da obra do fotógrafo capixaba Paulo Bonino, de 98 anos, reunindo registros que percorrem diferentes momentos de sua trajetória. A curadoria é de Almerinda Lopes.
A mostra recebeu convidados que puderam conhecer as três fases marcantes da carreira de Bonino: a científica, representada pelas célebres fotografias de beija-flores; a aérea, com imagens que registram a transformação das cidades da Grande Vitória ao longo dos anos; e a artística, dedicada a cenas e personagens do cotidiano.
Para Érika Kunkel Varejão, presidente do Instituto Modus Vivendi, responsável pela gestão do Centro de interpretação , receber a exposição foi uma honra. “É uma honra receber no Centro Interpretativo a obra de Paulo Bonino, cuja trajetória se relaciona com a própria história do Espírito Santo. Suas imagens preservam memórias e valorizam a identidade capixaba”, destaca. A mostra fica aberta para visitação até o dia 10 de novembro.
Teatro
Reynaldo Gianecchini vem aí!
De volta ao Espírito Santo após 12 anos, o ator Reynaldo Gianecchini chega a Vitória para protagonizar “Um Dia Muito Especial”, ao lado de Maria Casadevall , nos dias 5 e 6 de setembro, no Teatro Universitário, dentro do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed. Na montagem, os atores vivem Antonietta e Gabriele, personagens que se encontram na Roma de 1938 e compartilham sonhos, medos e descobertas. A produção local é da WB Produções e promete uma noite de emoção, encontros e grandes interpretações no palco capixaba.
Mercado imobiliário
Transformação da Grande Pedra Azul
O crescimento de novos polos econômicos fora da Grande Vitória também abre espaço para investimentos imobiliários conectados às vocações de cada região. Um exemplo é o Castle Hill, na Grande Pedra Azul, projeto da Portocale que surgiu a partir da percepção de que a região vem ampliando seu potencial como destino de moradia, investimento e qualidade de vida. Segundo Rodrigo Laranja, diretor executivo da Portocale, a mudança no perfil da região foi um dos fatores que despertaram o interesse da empresa. “Foi assim no Castle Hill, na Grande Pedra Azul, onde percebemos que a região deixava de ser apenas um destino de fim de semana para se tornar um local de moradia, investimento e qualidade de vida”.
Partiu, Rio!
Carol e Ricardo Lobato, empresários à frente da Reserva Vitória, embarcam para o Rio no dia 2 de setembro, para celebração de 20 anos da marca, no Museu do Amanhã. RR também vai conferir o happening, que terá show de Buchecha e Baile Charme de Madureira.
Ritual com design
Natália Aliani e Jamile Pena, da Attri Decor, uniram forças com Luiza Larica e Júlia Abikair para uma tarde de pura experiência sensorial. O encontro marcado para o dia 2, às 16 horas, na Eight da Praia do Canto, celebra o lançamento da nova e exclusiva caixa de chá da marca de decor, em acrílico, palha natural e quartzo. Para tornar o momento ainda mais especial, a tea designer Katryny Lourenço, do Ateliê do Chá, comanda uma oficina prática em que cada convidada cria seu próprio blend personalizado.
Opening
De motorista de caminhão a comandante de um dos maiores grupos empresariais do Espírito Santo. Essa é a trajetória de Ronaldo Roque Campo, que estará à frente da inauguração da nova fábrica da Perfilados Rio Doce, no dia 17 de setembro, quando vai reunir cerca de 300 convidados entre autoridades, clientes, amigos e colaboradores em um brunch com produção de Stella Miranda. Nascido em Castelo, Ronaldo começou a trabalhar aos 18 anos e construiu, ao longo de mais de quatro décadas, um grupo que hoje reúne cerca de 1.200 colaboradores e aproximadamente 15 mil clientes ativos.
Conquistas
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