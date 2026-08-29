Paulo Bonino apresenta exposição de fotografias em Nova Almeida

Partiu, Rio!

Carol e Ricardo Lobato, empresários à frente da Reserva Vitória, embarcam para o Rio no dia 2 de setembro, para celebração de 20 anos da marca, no Museu do Amanhã. RR também vai conferir o happening, que terá show de Buchecha e Baile Charme de Madureira.



Ritual com design

Natália Aliani e Jamile Pena, da Attri Decor, uniram forças com Luiza Larica e Júlia Abikair para uma tarde de pura experiência sensorial. O encontro marcado para o dia 2, às 16 horas, na Eight da Praia do Canto, celebra o lançamento da nova e exclusiva caixa de chá da marca de decor, em acrílico, palha natural e quartzo. Para tornar o momento ainda mais especial, a tea designer Katryny Lourenço, do Ateliê do Chá, comanda uma oficina prática em que cada convidada cria seu próprio blend personalizado.



Opening

De motorista de caminhão a comandante de um dos maiores grupos empresariais do Espírito Santo. Essa é a trajetória de Ronaldo Roque Campo, que estará à frente da inauguração da nova fábrica da Perfilados Rio Doce, no dia 17 de setembro, quando vai reunir cerca de 300 convidados entre autoridades, clientes, amigos e colaboradores em um brunch com produção de Stella Miranda. Nascido em Castelo, Ronaldo começou a trabalhar aos 18 anos e construiu, ao longo de mais de quatro décadas, um grupo que hoje reúne cerca de 1.200 colaboradores e aproximadamente 15 mil clientes ativos.





Conquistas

A Terrafé saiu da Feira Coffees 2026 com motivos de sobra para comemorar. A cafeteria capixaba conquistou dois títulos durante o evento: Jhonas Rosário foi campeão do TNT Latte Art Coffees, disputa que avalia técnica e criatividade na produção de desenhos com leite vaporizado, enquanto Cristian Cassaro levou o título da etapa de Vitória do Campeonato Brasileiro de Aeropress. Com a vitória, Cristian agora segue para São Paulo para disputar a próxima etapa da competição e tentar avançar rumo ao título brasileiro.