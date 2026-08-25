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Renata Rasseli

Marcia Santos celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

A empresária e influencer recebeu a família e amigos neste sábado (22), no Clube Ítalo-Brasileiro

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

25 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Marcia Santos celebra 50 anos
Marcia Santos celebrou 50 anos com festa no Ítalo Mare, em Vitória. Camilla Baptistin

Querida de RR, a empresária de moda e influenciadora Marcia Santos cinquentou com festa no Ítalo Mare, espaço de evento do Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi, em Vitória. A aniversariante recebeu a família e amigos, ao lado do marido Eduardo Corrêa, da filha Lorena, que espera a chegada de Antonella. O décor de Tais Vaz foi inspirado num beach club europeu. O Le Buffet assinou o catering e o  Art Samba colocou todos para cantar e dançar. Veja as fotos de Camilla Baptistin. 

Picasso em Vitória
picasso em vitória
A exposição "Picasso - A Construção de um Gênio" será aberta ao público, nesta quarta-feira (26), no Palácio Anchieta, dentro das comemorações dos 80 anos do Sistema Fecomércio-ES - Sesc e Senac. Na foto, a equipe organizadora da mostra: Diego Dermógenes, Luca Baroni, Álvaro Moura, Roberta Moura, Marcelo Lages e Costanza Raffaele. Divulgação

Corrida

Mais de 8.500 atletas na Maratona de Vitória

Nossa capital se prepara para receber mais de 8.500 corredores que participarão da Maratona de Vitória nos dias 29 e 30 de agosto, nas provas 5k, 10k, 21k e 42k, além da Maratoninha Kids. Segundo a organização da prova, Pace Eventos, a edição deste ano bateu recorde de inscritos e contará com mais de 1.400 atletas de fora do Estado e corredores vindos de outros países, como Itália, Rússia, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Ainda há vagas para os percursos de 5k e 10k.  Entre as novidades, a Arena Pulse On reunirá palestras, vivências e histórias inspiradoras, como a da corredora Cleusa Stofaleti, de 76 anos, e da advogada Karina Vaillant, que voltou às pistas após superar um grave atropelamento. Mais do que uma corrida, a Maratona de Vitória transforma a Praça do Papa em um verdadeiro palco esportivo, reforçando Vitória como destino de grandes competições.

Lançamento de livro
Lançamento do livro A Mãe de Camila Ungarato na livraria Iça-Iça. Marco Antonio Bolelli, Camila, Samuel Leite Genelhu, Larissa Leite e Túlio Genelhu
A escritora capixaba Camila Ungarato recebeu convidados, amigos e familiares para o lançamento do seu segundo livro, “A mãe - como a maternidade mudou a minha vida, de novo”, no sábado (22), em encontro literário na Livraria Içá-Içá, em Vila Velha. Na foto:  Marco Antonio Bolelli, Camila, Samuel Leite Genelhu, Larissa Leite e Túlio Genelhu. Marcela Bicalho

Artesanato brasileiro

ArteSanto na Praça do Papa

Maior evento de artesanato do Espírito Santo, a ArteSanto – Feira Nacional do Artesanato chega à 14ª edição reunindo cerca de 500 expositores de 10 estados brasileiros, de 5 a 13 de setembro, na Praça do Papa, em Vitória. Com entrada gratuita, a feira apresenta peças que valorizam diferentes técnicas, materiais e tradições, incluindo cerâmica, tecidos, fibras naturais, couro, metais, além da tradicional panela de barro capixaba. Neste ano, o Boi Pintadinho e suas diferentes interpretações artísticas também ganham destaque em uma exposição dedicada às manifestações dos bois do Espírito Santo, que conecta cultura popular, memória e artesanato.

Em Barretos
Christiano Canedo Filho, Juliana Braz Canedo e Ciro Possobom
Juliana Braz Canedo e Christiano Canedo Filho com o presidente e CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom. Durante a 71ª Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos, a montadora fez a Avant-Première de sua nova geração de picapes que já estão sendo testadas junto a clientes em condições reais de uso em todo o continente. Divulgação

Vernissage
É nesta terça-feira (25), às 15h30,  a abertura da exposição “Lampejos Sedutores”, do fotógrafo Paulo Bonino, no Centro Interpretativo Aldeia dos Reis Magos, em Nova Almeida, Serra.


Memórias e sabores

Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, prepara uma ação que promete reunir histórias e sabores de família nas comemorações dos 70 anos da Farinha de Trigo Regina. A marca vai selecionar 50 receitas de consumidores para um caderno comemorativo, que contará ainda com 20 receitas de convidados. Mais do que o sabor, a memória afetiva conta pontos: a história por trás de cada receita terá o maior peso na seleção. As inscrições acontecem de 1º a 30 de setembro.


Oscar da Saúde

A CEO da MedSênior, Priscila Buteri Valentim, foi indicada ao Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde 2026, o maior reconhecimento de lideranças, executivos, autoridades públicas, empresários e personalidades que vêm exercendo papel relevante na transformação e no desenvolvimento da saúde brasileira. A cerimônia oficial do “Oscar da Saúde” acontecerá na próxima semana, dia 3 de setembro de 2026, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, durante o encerramento do MV Experience Fórum 2026.


No Rio

O chef João Vieira, do Espírito Santo, é um dos grandes nomes convidados para a 4ª edição do Festival Harmonia, no Rio de Janeiro. O chef vai ministrar uma aula gastronômica aos participantes, destacando como técnica e criatividade podem ser um grande diferencial na cozinha. O prato será inspirado em ingredientes da Mata Atlântica, com sabores marcantes: ragu de cogumelos servido com mousseline de mandioca, vinagrete de pupunha, crispy de alho-poró e redução de melado. 


Em Conceição da Barra

Conceição da Barra se prepara para mais uma edição do Festival do Caranguejo, que acontece de 4 a 7 de setembro, na Praça do Cais. A programação combina gastronomia e música, com shows de axé, samba, pagode e forró ao longo dos quatro dias. Entre as atrações estão Ty Henry e banda, Rafael Bidu, Claudinho Nascimento e Agitus. 


Poupança

A poupança ainda é uma das opções mais utilizadas pelos brasileiros para guardar dinheiro, mas pode não ser a alternativa mais eficiente para uma reserva de emergência. Segundo a economista e líder da XP no ES, Cecília Perini, “a poupança ainda transmite uma sensação de segurança, mas existem alternativas simples, com liquidez diária e potencial de rentabilidade maior, que podem cumprir melhor esse papel”.

Festa
Rachel Pires, CEO da Nuvem Sublimação, aparece ao lado do marido, Fernando Aquino, e da filha, Maria Clara
 Rachel Pires, CEO da Nuvem Sublimação, aparece ao lado do marido, Fernando Aquino, e da filha, Maria Clara, durante a entrega dos convites para a pista de dança da festa de 15 anos da jovem. O momento reuniu a família em uma ação especial que antecede a celebração, marcada pela criatividade e pelo cuidado nos detalhes.
 Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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