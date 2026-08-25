Marcia Santos celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Vernissage

É nesta terça-feira (25), às 15h30, a abertura da exposição “Lampejos Sedutores”, do fotógrafo Paulo Bonino, no Centro Interpretativo Aldeia dos Reis Magos, em Nova Almeida, Serra.





Memórias e sabores

Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, prepara uma ação que promete reunir histórias e sabores de família nas comemorações dos 70 anos da Farinha de Trigo Regina. A marca vai selecionar 50 receitas de consumidores para um caderno comemorativo, que contará ainda com 20 receitas de convidados. Mais do que o sabor, a memória afetiva conta pontos: a história por trás de cada receita terá o maior peso na seleção. As inscrições acontecem de 1º a 30 de setembro.





Oscar da Saúde

A CEO da MedSênior, Priscila Buteri Valentim, foi indicada ao Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde 2026, o maior reconhecimento de lideranças, executivos, autoridades públicas, empresários e personalidades que vêm exercendo papel relevante na transformação e no desenvolvimento da saúde brasileira. A cerimônia oficial do “Oscar da Saúde” acontecerá na próxima semana, dia 3 de setembro de 2026, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, durante o encerramento do MV Experience Fórum 2026.





No Rio

O chef João Vieira, do Espírito Santo, é um dos grandes nomes convidados para a 4ª edição do Festival Harmonia, no Rio de Janeiro. O chef vai ministrar uma aula gastronômica aos participantes, destacando como técnica e criatividade podem ser um grande diferencial na cozinha. O prato será inspirado em ingredientes da Mata Atlântica, com sabores marcantes: ragu de cogumelos servido com mousseline de mandioca, vinagrete de pupunha, crispy de alho-poró e redução de melado.





Em Conceição da Barra

Conceição da Barra se prepara para mais uma edição do Festival do Caranguejo, que acontece de 4 a 7 de setembro, na Praça do Cais. A programação combina gastronomia e música, com shows de axé, samba, pagode e forró ao longo dos quatro dias. Entre as atrações estão Ty Henry e banda, Rafael Bidu, Claudinho Nascimento e Agitus.





Poupança

A poupança ainda é uma das opções mais utilizadas pelos brasileiros para guardar dinheiro, mas pode não ser a alternativa mais eficiente para uma reserva de emergência. Segundo a economista e líder da XP no ES, Cecília Perini, “a poupança ainda transmite uma sensação de segurança, mas existem alternativas simples, com liquidez diária e potencial de rentabilidade maior, que podem cumprir melhor esse papel”.