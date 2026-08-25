Existe uma literatura feminina?

Com tantas mulheres atualmente a escrever poemas, romances e contos é comum falar sobre “literatura feminina”. Se vocês me perguntarem o que penso do termo, direi que é uma falácia. E das bem perigosas.





Literatura feminina dá a impressão de que há determinação biológica na produção literária. É como se existisse uma naturalização dos atributos da mulher, já devidamente “naturalizada”, através dos tempos, pela condescendência de uma visão masculina.





Na verdade, a produção literária das escritoras sempre se fez sobre conquistas árduas e progressivas. Como esquecer que, por séculos e séculos, a existência de tantas mulheres foi mantida entre quatro paredes do lar, sem acesso à educação e isolada do convívio e das decisões sociais?