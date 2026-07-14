A imortalidade nas Academias de Letras e os tempos de hoje

Por vezes esse tratamento provoca incômodo ou é levado ao terreno da jocosidade. Haja vista a lenda de que o poeta Olavo Bilac, perguntado por um jornalista sobre a razão de os acadêmicos serem imortais, respondeu: “Porque não têm onde cair mortos”.





Das tradições acadêmicas, porém, muitas já foram quebradas. Mudanças foram sendo introduzidas, como a admissão de mulheres, que, nos tempos de Platão, eram apenas duas: Asioteia de Filos e Lastênia de Mantineia, disfarçadas de homem, é claro.





Acontece que, no século XXI, as mudanças são profundas e aceleradas. Atuam como um fluxo permanente sobre as comunidades humanas. São capazes de transformar as culturas e as sociedades. Como conviver com tantas transformações radicais?

Assim, respondendo a minha preciosa inquisidora, penso que a questão principal de comunidades tradicionais, como as Academias de Letras, hoje, não é a imortalidade. Talvez seja a habilidade de lidar com as mudanças sem que os rastros da tradição fiquem perdidos.





É um engano cair no conservacionismo e dizer “é assim que sempre foi e sempre será”, mas é um engano também jogar o passado para escanteio e achar que a novidade deve ser tudo.





O desafio é manter o equilíbrio entre essas duas probabilidades. O mais plausível talvez seja conservar a memória dos conhecimentos, ações e saberes que atravessam os séculos, sem renegar as escolhas e os dilemas do tempo presente.