A palavra "dom" e a literatura de ficção

Certa vez, Jorge Amado afirmou que a primeira condição para alguém fazer literatura de ficção é ter nascido para isso. Eu aqui, de minha modesta, mas honesta e incansável profissão de escritora, concordo com o venerável baiano.





Tenho mania em dizer que fazer literatura de ficção é um “dom”. Ou seja, deve vir de algum lugar que não é lugar explícito nenhum e, depois, se materializa em palavras. Talvez sejam os fragmentos do desejo humano de criar, de dar forma àquela percepção sensorial e memorial da mente, que habita cada criatura em particular, surge, extrapola e ninguém, nem mesmo quem escreve um romance, um conto ou coisa que assim lhe pareça, sabe explicar de onde surgiu nem como extrapolou.





O certo é que tem gente que se incomoda com a palavrinha e, não raro, me vem com aquela velha ladainha de que “dom” é coisa que não existe.