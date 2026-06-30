Os tesouros da fantasia, do humor e da imaginação

Quando eu era criança (alguém vai dizer que isso já se perdeu há muito na espuma do tempo. É verdade, porém não invalida o fato de que a vida humana não passa de uma primeira prestação da alma, como diz Nabokov).





Pois bem, quando eu era criança, muitas vezes sentava-me ao chão e me deleitava olhando as rachaduras e as depressões na parede de meu quarto. Forçando o cristalino com leve distensão, deixava o olho a vagar livremente sobre elas, vendo imagens que se transformavam sob efeito da luz que entrava pela vidraça da janela.





Eu sabia que se tratava de imperfeições do reboco das velhas paredes feitas da massa de estuque com que se montavam as casas do interior. Mas, para mim, eram peças de um mundo de figurações diferentes da realidade de meu dia a dia.