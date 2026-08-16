AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Casas Bahia diz que avalia pedir recuperação extrajudicial ou judicial
Economia

Casas Bahia diz que avalia pedir recuperação extrajudicial ou judicial

A dívida líquida da empresa ficou em R$ 1,2 bilhão no trimestre encerrado em junho

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 11:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2026 às 11:24
A rede de varejo Casas Bahia disse neste domingo (16) que avalia uma renegociação de suas dívidas com credores, o que pode incluir um pedido de recuperação judicial ou extrajudicial.
"Dentre as medidas avalias pela companhia e passíveis de potencial implementação estão medidas de reorganização formal de seus passivos e obrigações, incluindo possível nova recuperação extrajudicial ou recuperação judicial", afirmou a varejista na divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre.
A dívida líquida da empresa ficou em R$ 1,2 bilhão no trimestre encerrado em junho.
A empresa teve um prejuízo de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre na comparação com uma perda de R$ 555 milhões em igual período do ano passado. Com as perdas, o patrimônio líquido da Casas Bahia está negativo em R$ 8,1 bilhões.
A Casas Bahia disse que as perdas se referem a uma baixa de R$ 5,7 bilhões em imposto de renda diferido, ágio, revisões contratuais, reorganização de pessoal e fechamento de lojas.
A companhia também afirmou que buscará redimensionar seu tamanho, priorizando canais de vendas mais rentáveis.

Veja Também 

Imagem de destaque

Apex e a possível recuperação judicial: o que está em jogo para os credores

Empreiteira Andrade Gutierrez

Andrade Gutierrez pede nova recuperação extrajudicial com dívida de R$ 3,4 bi

Imagem de destaque

Estrela pede recuperação judicial; relembre brinquedos históricos da marca

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recuperação judicial Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eleições 2026 - Candidatos ao governo do ES
Veja o perfil dos 5 candidatos a governador do ES
Candidatos com alto volume de votos tendem a beneficiar correligionários na disputa por cargos no Legislativo
ES tem 580 candidatos registrados para as Eleições 2026
Imagem de destaque
Acidente com ônibus de turismo deixa 9 mortos em Petrópolis no RJ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados