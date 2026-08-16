Casas Bahia diz que avalia pedir recuperação extrajudicial ou judicial

A rede de varejo Casas Bahia disse neste domingo (16) que avalia uma renegociação de suas dívidas com credores, o que pode incluir um pedido de recuperação judicial ou extrajudicial.

"Dentre as medidas avalias pela companhia e passíveis de potencial implementação estão medidas de reorganização formal de seus passivos e obrigações, incluindo possível nova recuperação extrajudicial ou recuperação judicial", afirmou a varejista na divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre.

A dívida líquida da empresa ficou em R$ 1,2 bilhão no trimestre encerrado em junho.

A empresa teve um prejuízo de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre na comparação com uma perda de R$ 555 milhões em igual período do ano passado. Com as perdas, o patrimônio líquido da Casas Bahia está negativo em R$ 8,1 bilhões.

A Casas Bahia disse que as perdas se referem a uma baixa de R$ 5,7 bilhões em imposto de renda diferido, ágio, revisões contratuais, reorganização de pessoal e fechamento de lojas.