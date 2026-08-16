Chuva persiste no ES, mas deve perder força nos próximos dias

O domingo (16) amanheceu com tempo fechado e chuva em diferentes regiões do Espírito Santo. A condição deve persistir ao longo do dia, principalmente na Grande Vitória, nas regiões Serrana e Norte e em parte do litoral Sul. Segundo a Defesa Civil Estadual, há possibilidade de chuva fraca a moderada e de acumulados moderados nessas áreas.
Apesar da chuva persistente, a probabilidade de ocorrência de tempo severo no Espírito Santo é considerada baixa pela Defesa Civil. A previsão indica redução gradual da frequência e da intensidade das chuvas entre segunda (17) e terça-feira (18), com tendência de tempo firme na quarta-feira (19).
Até as 9h deste domingo, os maiores acumulados de chuva foram observados em:
- Anchieta: 65 milímetros
- Vitória: 64 milímetros
- Aracruz: 61 milímetros
- Vila Velha: 53 milímetros
- Guarapari: 47 milímetros
- Presidente Kennedy: 32 milímetros
- Iconha: 30 milímetros