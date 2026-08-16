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Tempo

Chuva persiste no ES, mas deve perder força nos próximos dias

Tempo fechado predomina no Estado, com chuva mais frequente na Grande Vitória, nas regiões Serrana e Norte e em parte do litoral Sul

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 11:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2026 às 11:50
Ricardo Medeiros | Arquivo A Gazeta

O domingo (16) amanheceu com tempo fechado e chuva em diferentes regiões do Espírito Santo. A condição deve persistir ao longo do dia, principalmente na Grande Vitória, nas regiões Serrana e Norte e em parte do litoral Sul. Segundo a Defesa Civil Estadual, há possibilidade de chuva fraca a moderada e de acumulados moderados nessas áreas.


Apesar da chuva persistente, a probabilidade de ocorrência de tempo severo no Espírito Santo é considerada baixa pela Defesa Civil. A previsão indica redução gradual da frequência e da intensidade das chuvas entre segunda (17) e terça-feira (18), com tendência de tempo firme na quarta-feira (19).

Volumes de chuva

Até as 9h deste domingo, os maiores acumulados de chuva foram observados em:

  • Anchieta: 65 milímetros
  • Vitória: 64 milímetros
  • Aracruz: 61 milímetros
  • Vila Velha: 53 milímetros
  • Guarapari: 47 milímetros
  • Presidente Kennedy: 32 milímetros
  • Iconha: 30 milímetros

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