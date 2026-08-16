Chuva persiste no ES, mas deve perder força nos próximos dias

O domingo (16) amanheceu com tempo fechado e chuva em diferentes regiões do Espírito Santo. A condição deve persistir ao longo do dia, principalmente na Grande Vitória, nas regiões Serrana e Norte e em parte do litoral Sul. Segundo a Defesa Civil Estadual, há possibilidade de chuva fraca a moderada e de acumulados moderados nessas áreas.





Apesar da chuva persistente, a probabilidade de ocorrência de tempo severo no Espírito Santo é considerada baixa pela Defesa Civil. A previsão indica redução gradual da frequência e da intensidade das chuvas entre segunda (17) e terça-feira (18), com tendência de tempo firme na quarta-feira (19).