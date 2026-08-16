Motorista atinge trailer e veículos estacionados e deixa duas pessoas feridas em Linhares

O dono de um trailer de lanches e um funcionário se feriram na noite de sábado (15), após um motorista perder o controle do veículo que conduzia e atingir o comércio, que estava instalado em uma praça pública no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O carro ainda atingiu uma moto e uma bicicleta elétrica. O motorista, de 32 anos, foi preso, segundo a Polícia Civil.





De acordo com a Polícia Militar, o motorista seguia por uma via pública quando, ao contornar a praça, perdeu o controle da direção e atingiu o trailer. Com a força do impacto, houve um vazamento de óleo quente, que provocou queimaduras pelo corpo de um funcionário. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, onde permanece internado.





O proprietário do trailer sofreu ferimentos leves nos braços. Além do trailer, uma motocicleta e uma bicicleta elétrica que estavam estacionadas no local foram atingidas e danificadas.





Os policiais ofereceram ao motorista o teste do etilômetro, mas ele se recusou a realizá-lo. Segundo a PM, a embriaguez foi constatada por meio de laudo de alteração da capacidade psicomotora. O documento apontou sinais como dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor etílico e desordem nas vestes.





Ainda de acordo com os militares, o motorista possuía apenas Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria A, incompatível para a condução de automóveis. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares e autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com causa de aumento de pena por dirigir sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Ele foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).