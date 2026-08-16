Soldado da PM morto em ação policial é velado em Cachoeiro

O corpo do soldado Paulo Henrique Carvalho Faccin é velado desde a madrugada deste domingo (16) no 9º Batalhão da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, o corpo será levado em um caminhão dos Bombeiros, por volta das 15h, até o cemitério do bairro Aeroporto. O sepultamento está previsto para as 16h.





O soldado, de 28 anos, foi morto por um foragido da Justiça durante uma ação policial no bairro São Luiz Gonzaga, na tarde sábado (15). Ele atuava no 9º Batalhão da PM e e fazia parte da turma do Curso de Formação de Soldados de 2024.