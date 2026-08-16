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Luto na PM

Soldado da PM morto em ação policial é velado em Cachoeiro

Publicado em

16 ago 2026 às 09:09
Soldado da PM é morto por foragido durante operação policial em Cachoeiro
Soldado da PM é morto por foragido durante operação policial em Cachoeiro Reprodução/ PMES

O corpo do soldado Paulo Henrique Carvalho Faccin é velado desde a madrugada deste domingo (16) no 9º Batalhão da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.  


De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, o corpo será levado em um caminhão dos Bombeiros, por volta das 15h, até o cemitério do bairro Aeroporto. O sepultamento está previsto para as 16h. 


O soldado, de 28 anos, foi morto por um foragido da Justiça durante uma ação policial no bairro São Luiz Gonzaga, na tarde sábado (15).  Ele atuava no 9º Batalhão da PM e e fazia parte da turma do Curso de Formação de Soldados de 2024.

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Soldado da PM é morto por foragido durante operação policial em Cachoeiro

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Limão

Incêndio em vegetação assusta moradores de Aracruz

Publicado em 15/08/2026 às 16:56

Mais um incêndio em área de vegetação assustou moradores de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Na noite de sexta-feira (14), por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo em uma área de mata no bairro Limão. Recentemente, no último dia 10 de agosto, outro incêndio de grandes proporções foi registrado no município, em uma aldeia indígena.


No local, as equipes se dividiram e realizaram o combate em diferentes frentes. As chamas foram extintas nas áreas mais críticas para a segurança dos moradores.


O relevo irregular dificultou o combate de alguns focos. A área segue sob monitoramento e, até o momento, não há informações de reicidência das chamas. 

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Estavam em van

Prefeito de Guarapari e familiares sofrem acidente a caminho de Pedra Azul

Publicado em 15/08/2026 às 15:55

O prefeito de Guarapari Rodrigo Borges sofreu um acidente neste sábado (15) quando seguia, junto com seus familiares, para Pedra Azul, em Domingos Martins.


Segundo nota divulgada pela prefeitura, Rodrigo e os familiares estavam em uma van, contratada com motorista particular, quando o veículo se envolveu em um acidente na BR 262.


Ainda de acordo com a nota, o prefeito e os demais ocupantes estão bem, e não houve registro de ferimentos de maior gravidade. "Todos estão em segurança e recebendo a assistência necessária".


As primeiras informações são de que a van e um carro de passeio bateram. No outro carro, pelo menos o motorista ficou ferido. Quando a equipe de resgate chegou, o motorista ainda estava dentro do veículo.

Rodrigo Borges sofreu acidente neste sábado na BR 262, a caminho de Pedra Azul Reprodução

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Adolescente é baleado e pula muro de residência em busca de ajuda em Linhares

Publicado em 15/08/2026 às 14:44

Um adolescente foi atingido por dois tiros na tarde desta sexta-feira (14), no bairro Nova Esperança, em Linhares. Com sangue pelo corpo, ele procurou ajuda pela vizinhança e pulou o muro de uma residência em busca de socorro.

De acordo com a Polícia Militar, quem chamou a PM foi o homem que estava em casa e recebeu os pedidos de socorro da vítima. Ele contou que estava no quintal da residência, lavando uma moto, quando sentiu alguém tocar seu ombro. Ao olhar para trás, viu um jovem coberto de sangue pedindo ajuda.


O homem acionou o Samu 192 para a vítima, que foi socorrida por uma ambulância. Depois, ao conversar com a PM, a vítima confirmou a versão apresentada pelo homem que a ajudou e contou que vários indivíduos encapuzados atiraram nela. Segundo a vítima, ela não sabe o motivo dos disparos.

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Combate ao fogo

Controlado incêndio que destruiu 40 hectares de vegetação em Marataízes

Publicado em 15/08/2026 às 12:11


Depois de horas de trabalho, a Defesa Civil de Marataízes conseguiu controlar e apagar o incêndio que destruiu 40 hectares de pastagem entre as lagoas de Boa Vista do Sul e Marobá, na divisa com Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. 

A equipe foi acionada por volta das 10h de sexta-feira (14) e encontrou dois focos de incêndio no local. O combate contou com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR). O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas, segundo o coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo, quando a guarnição chegou, as chamas já estavam sob controle.


Alguns fatores dificultaram o trabalho, como vento forte e vegetação seca. Além disso, o caminhão-pipa não conseguia chegar ao local. Como alternativa, uma escavadeira foi utilizada para abrir um aceiro, faixa sem vegetação usada para dificultar a propagação das chamas. Mesmo assim, o fogo ultrapassou a barreira e avançou.

A área atingida equivale a cerca de 56 campos oficiais de futebol. Segundo Toledo, o fogo também chegou à vegetação da lagoa, onde há espécies de fauna e flora.


“Foi um trabalho muito difícil e o fogo acabou atingindo a vegetação da lagoa, onde há muitas espécies da fauna e flora. Graças ao apoio que tivemos conseguimos evitar um estrago pior”, disse o coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo.

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Uma plantação de bananas do distrito de Ibituba, em Baixo Guandu, foi atingida pela chuva da tarde de ontem (14)

Tempestade provoca destelhamento e queda de árvores em Baixo Guandu

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Ventania

Tempestade provoca destelhamento e queda de árvores em Baixo Guandu

Publicado em 15/08/2026 às 10:31

Uma tempestade foi registrada na tarde de ontem (14) em Baixo Guandu, município do Noroeste do Espírito Santo. A chuva, que começou por volta das 17h, deixou estragos em alguns pontos da cidade. 


De acordo com a Defesa Civil de Baixo Guandu, choveu 22,40 milímetros em 15 minutos, mas foram os ventos que causaram os maiores prejuízos. Um imóvel ficou parcialmente destelhado em Mascarenhas e bananeiras caíram em uma plantação do distrito de Ibituba. 


Além disso, uma árvore caiu na BR-259, rodovia que liga Minas Gerais ao Espírito Santo. O órgão informou não ter registro da velocidade da ventania.


A Defesa Civil também informou que os proprietários da casa que foi parcialmente destelhada não precisaram sair do imóvel e que os reparos das telhas já foram feitos. 


“O que causou os danos foi o vento. A chuva veio para somar um pouco, pois a região estava muito seca. Já o vento, esse sim gerou alguns danos”, explica Leandro Gomes da Cruz, subsecretário da Defesa Civil da região.

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Previsão INMET do dia 15.08 com alerta amarelo para sul do ES

Cidades do ES recebem alerta amarelo de chuva, granizo e ventos intensos; veja lista

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Sul do ES

Cidades do ES recebem alerta amarelo de chuva, granizo e ventos intensos; veja lista

Publicado em 15/08/2026 às 09:48

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, para este sábado (15), um alerta amarelo de tempestade, com chuva, ventos intensos e queda de granizo. O aviso é para seis municípios do Espírito Santo, principalmente na Região Sul. São eles:

  • Apiacá
  • Bom Jesus do Norte
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Presidente Kennedy
  • São José do Calçado

Previsão INMET do dia 15.08 com alerta amarelo para sul do ES
O aviso do Inmet para o dia 15.08, classificado como de perigo potencial, é para Apiacá, Bom Jesus do Norte, Marataízes, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado Divulgação | Inmet

Classificado como de perigo potencial, o alerta destaca o período das 11h até o fim do dia. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros, por hora, ou de 50 milímetros para o dia, além de ventos intensos, variando entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de queda de granizo. Além de baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.


Além da região Sul do Espírito Santo, municípios de regiões de Minas Gerais e São Paulo também estão em alerta, além de quase todo o estado do Rio de Janeiro.

As instruções do Instituto Nacional, em caso de rajadas de vento, são para não se abrigar debaixo de árvores, considerando o leve risco de queda, além das descargas elétricas. Também é indicado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra instrução é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Atenção!

Colatina recebe alerta de chuvas intensas com rajadas de vento e granizo

Publicado em 14/08/2026 às 19:21

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (14). Segundo o comunicado, além da chuva, há chances de ocorrerem rajadas de vento e queda de granizo.


O alerta é válido até as 21h10 desta noite. A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta e acionar o Corpo de Bombeiros (193) em caso de emergências. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Crimes patrimoniais

Foragido do Espírito Santo é preso no Peru pela Polícia Federal

Publicado em 14/08/2026 às 19:01

Um homem condenado no Espírito Santo por integrar uma organização criminosa voltada para crimes contra o patrimônio foi preso nesta sexta-feira (14), no Peru, pela Polícia Federal. Segundo a corporação, ele estava foragido desde 2018, após a expedição de um mandado de prisão pela 1ª Vara Criminal de Aracruz, no Norte do Estado.


As buscas começaram com a Polícia Civil do Espírito Santo. Após investigação, a corporação identificou o endereço do foragido no Peru e repassou as informações ao Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal no Espírito Santo (NCI/ES).


A partir dos dados, a PF adotou as medidas necessárias para a inclusão do nome do condenado na Difusão Vermelha da Interpol, o que possibilitou sua localização e captura. Segundo a Polícia Federal, serão adotados os procedimentos legais para o retorno do homem ao Brasil. O nome dele não foi divulgado.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Na Capital

Incêndio atinge apartamento em edifício no Centro de Vitória

Publicado em 14/08/2026 às 18:40

Um apartamento do 14° andar do Edifício Esplanada, localizado na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, pegou fogo nesta sexta-feira (14). Um morador foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e o prédio foi evacuado. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio.


Segundo a corporação, o morador sofreu ferimentos e inalou muita fumaça. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba. 


A produtora cultural Laís Loyola, de 31 anos, mora no edifício e contou que, no início do incêndio, os próprios moradores bateram às portas dos vizinhos para alertá-los sobre o fogo.


Segundo Laís, funcionários de um prédio comercial próximo liberaram o espaço para que os moradores do Edifício Esplanada pudessem aguardar o fim do trabalho dos bombeiros.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Crime

Adolescente é apreendido suspeito de tentar matar e roubar idoso no ES

Publicado em 14/08/2026 às 18:01
Vítima estava caída e ferida em uma ribanceira abaixo de uma ponte.
Vítima estava caída e ferida em uma ribanceira abaixo de uma ponte. Divulgação | Prefeitura de Águia Branca

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta sexta-feira (14) suspeito de tentar matar e roubar um idoso de 66 anos em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na segunda-feira (10), no Centro do município. A vítima foi localizada pela Polícia Civil em uma ribanceira abaixo de uma ponte, gravemente ferida e sem o celular e a carteira.


Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o adolescente agrediu o idoso com golpes de cadeira. “A violência foi tamanha que o móvel acabou quebrado. Na sequência, o celular e a carteira do idoso foram subtraídos”, disse o delegado Daniel Nogueira Azevedo.


As imagens também mostram o adolescente e a vítima caminhando em direção à ponte sobre o Rio Águas Claras. Segundo a corporação, apenas o adolescente retornou.

Após buscas na região, o idoso foi localizado e resgatado com apoio do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.

A pedido da Polícia Civil, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão contra o adolescente. Ele foi apreendido e levado para uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O nome dele não foi divulgado conforme determina o Estatudo da Criança e do Adolescente (ECA).

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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