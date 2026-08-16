De 'A Odisseia' a 'O Convite': os melhores filmes de 2026 até agora

Para mostrar a viagem de Ulisses para sua casa em Ítaca após a Guerra de Troia, Nolan usa câmeras IMAX, transformando cada episódio em uma experiência íntima e imersiva. Não importa se a cena é ampla e volátil, como a batalha em Troia, ou se o espaço é limitado, como na mesa onde a feiticeira Circe transforma os soldados de Ulisses em porcos.