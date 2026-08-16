Fluminense encerra jejum e bate Palmeiras de virada no Brasileirão

Nos acréscimos, o Fluminense decretou a virada. Aos 46 minutos, Guga foi lançado na direita por Martinelli e cruzou praticamente em cima da linha. O próprio volante entrou na área para escorar e Cano surgiu no meio da finalização para, de cabeça, tirar do alcance de Carlos Miguel e dar a vitória aos donos da casa.