Fluminense anuncia demissão do treinador Luis Zubeldía

O Fluminense anunciou na manhã desta quinta-feira (13) a demissão do técnico Luiz Zubeldía.

A decisão da diretoria tricolor vem na esteira do empate sem gols com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pela primeira partida da fase de oitavas de final da Libertadores. O jogo da volta acontece no dia 18, em Mendoza, na Argentina.





O auxiliar-técnico permanente Marcão irá comandar a equipe na partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (15), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.





Contratado em setembro de 2025, Zubeldía comandou o Fluminense em 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Sai sem conquistar títulos, tendo como melhor resultado a quarta colocação no Brasileiro do ano passado.





"O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", informou o clube em nota.