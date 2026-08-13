Virginia deixa posto de rainha de bateria da Grande Rio: 'Não sei fazer nada pela metade'





Segundo Virginia, ela e a família concluíram que era hora de reduzir compromissos e dedicar mais tempo à vida pessoal. "Estes últimos meses me fizeram repensar e refletir sobre muitas coisas", escreveu. Ela afirmou ainda que passou a buscar uma rotina "mais tranquila" e "leve" e que, atualmente, suas atividades exigem mais de sua presença. "Os donos do meu tempo serão: meus filhos, minhas empresas e todas as pessoas que hoje arrancam o meu melhor sorriso", reforçou.