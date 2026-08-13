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Virginia deixa posto de rainha de bateria da Grande Rio: 'Não sei fazer nada pela metade'

Influenciadora anuncia saída da escola de samba para priorizar filhos, empresas e vida pessoal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 14:15

Virgínia não deu sorte para a Grande Rio
Virgínia não deu sorte para a Grande Rio JOÃO SALLES / Folhapress
Virginia Fonseca não irá participar do Carnaval 2027 como rainha de bateria da Grande Rio. A influenciadora anunciou a saída pelas redes sociais nesta quarta-feira (12) e disse que a decisão foi tomada após mudanças em sua rotina e uma reflexão sobre as prioridades pessoais.

Segundo Virginia, ela e a família concluíram que era hora de reduzir compromissos e dedicar mais tempo à vida pessoal. "Estes últimos meses me fizeram repensar e refletir sobre muitas coisas", escreveu. Ela afirmou ainda que passou a buscar uma rotina "mais tranquila" e "leve" e que, atualmente, suas atividades exigem mais de sua presença. "Os donos do meu tempo serão: meus filhos, minhas empresas e todas as pessoas que hoje arrancam o meu melhor sorriso", reforçou.

Ela disse ainda que irá mudar também com a relação a exposição nas redes. "Continuarei compartilhando minha rotina, de uma maneira equilibrada. Aliás, tenho buscado todos os dias o meu ponto de equilíbrio. Não sei fazer nada pela metade!", continuou o relato.

"Tudo que vivi até hoje foi de plena entrega, principalmente os desafios: Virginia Apresentadora e Virginia Rainha de Bateria da Grande Rio. Quanta honra!", destacou. "Posso dizer de cabeça erguida - 'Não poupei esforços para entregar o meu melhor. Então, venho com o coração apertado e cheio de verdade, me despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio", disse a influenciadora que reinou à frente dos ritmistas apenas um ano.

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