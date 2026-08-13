ES terá 1º Hospital Veterinário Estadual, com atendimento gratuito e emergência 24h

O Espírito Santo vai ganhar o primeiro Hospital Veterinário Estadual. A estrutura será instalada em Cariacica e terá atendimento gratuito para cães e gatos. Para selecionar a organização da sociedade civil (OSC) que ficará responsável pela implantação e operação da unidade, o governo do Estado publicou, nesta quinta-feira (13), o edital de chamamento público.





Nas redes sociais, o governador Ricardo Ferraço anunciou a publicação do edital. De acordo com o Executivo, a criação do hospital atende a uma demanda antiga de entidades e pessoas que atuam na proteção e no bem-estar animal no Espírito Santo.





Conforme explicado no edital, o novo hospital fará parte do Programa Estadual de Controle Populacional e Bem-Estar de Animais Domésticos, o Pet Vida. O atendimento terá abrangência estadual e será direcionado prioritariamente a cães e gatos de tutores de baixa renda, protetores independentes, organizações de proteção animal e outros públicos definidos pelo programa.





A previsão apresentada no edital é de mais de 10 mil atendimentos clínicos e assistenciais por ano. Como referência para o funcionamento da unidade, o documento estabelece média de 30 consultas por dia útil, quatro atendimentos emergenciais por dia e oito cirurgias por dia útil.





As organizações interessadas podem encaminhar as propostas a partir desta quinta-feira (13) até o dia 13 de setembro. A avaliação está prevista para ocorrer entre 14 e 21 de setembro, com a divulgação do resultado preliminar no dia 22.



O edital não estipula o prazo do início do funcionamento da estrutura. A Gazeta procurou a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), responsável pelo chamamento, para saber se há essa estimativa, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. Em caso de resposta, este texto será atualizado.



