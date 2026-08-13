Sebrae abre editais para empreendedoras participarem de evento no ES

Empreendedoras que querem expor seus negócios no EmpoderaDonas 2026 devem ficar atentas. O Sebrae lançou editais para que mulheres possam fazer parte da área de exposição e da praça de alimentação durante o evento, que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.





São 170 vagas, distribuídas por dois editais.





Para a área de exposição, serão selecionados 150 negócios liderados por mulheres. Podem participar artesãs, produtoras rurais, agroindústrias, MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte de diferentes segmentos, como moda, beleza, artesanato, tecnologia, economia criativa, saúde, sustentabilidade e negócios do campo.





Já a seleção para a praça de alimentação é destinada a 20 empreendimentos liderados por mulheres que atuam no setor alimentício, comercializando refeições, lanches, doces, sobremesas, bebidas e outras opções, de acordo com as categorias, critérios e condições estabelecidos no edital.