Sebrae abre editais para empreendedoras participarem de evento no ES

Empreendedoras que querem expor seus negócios no EmpoderaDonas 2026 devem ficar atentas. O Sebrae lançou editais para que mulheres possam fazer parte da área de exposição e da praça de alimentação durante o evento, que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.
São 170 vagas, distribuídas por dois editais.
Para a área de exposição, serão selecionados 150 negócios liderados por mulheres. Podem participar artesãs, produtoras rurais, agroindústrias, MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte de diferentes segmentos, como moda, beleza, artesanato, tecnologia, economia criativa, saúde, sustentabilidade e negócios do campo.
Já a seleção para a praça de alimentação é destinada a 20 empreendimentos liderados por mulheres que atuam no setor alimentício, comercializando refeições, lanches, doces, sobremesas, bebidas e outras opções, de acordo com as categorias, critérios e condições estabelecidos no edital.
As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 28 de agosto. As interessadas devem consultar os editais para verificar os critérios de participação e a documentação necessária.
O EmpoderaDonas 2026 vai reunir mulheres que empreendem ou querem empreender em dois dias de conteúdo, negócios, conexões e oportunidades.
Quando: 18 e 19 de novembro de 2026
Local: Centro de Convenções de Vitória – Vitória/ES
Edital para expositoras
- Quem pode participar: artesãs, produtoras rurais, agroindústrias, MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte lideradas por mulheres, de diferentes segmentos, conforme as condições previstas no edital
- Vagas: 150 negócios
- Inscrições: até às 16h de 28 de agosto de 2026
- Clique aqui para fazer sua inscrição
Edital para a Praça de Alimentação
Quem pode participar: empreendimentos do setor de alimentação liderados por mulheres, conforme as condições previstas no edital
Vagas: 20 negócios
Inscrições: até às 16h de 28 de agosto de 2026
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