A vida traz desafios disfarçados de oportunidade, diz Giovanna Antonelli no ES

Atriz esteve em Vitória para participar de evento do Sebrae e aproveitou para incentivar mulheres empreendedoras do Estado; segundo ela, usar as redes sociais pode impulsionar os negócios

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:49

Giovanna Antonelli participa do evento do Sebrae Empoderadonas Crédito: Sérgio Oliveira / Divulgação

Usar as redes sociais para divulgar produtos e serviços pode ajudar a impulsionar os negócios. A dica é da atriz Giovanna Antonelli, que esteve em Vitória nesta quarta-feira (19) como uma das palestrantes do EmpoderaDonas, evento do Sebrae que acontece no Centro de Convenções de Vitória até as 20h.

Para a atriz, a vida sempre traz desafios disfarçados de oportunidade, e ela aproveitou todos eles para despontar na carreira e criar várias frentes de negócios.



“Tudo tem um preço e você precisa ser vista para que seu negócio seja conhecido. E por que não começar com o que você tem na mão, com o celular? A internet está aí para ajudar quem empreende, e as redes sociais são ferramentas importantes. Quanto mais relevante o seu conteúdo, mas engajamento vai ter”, salientou.

Ela destaca que um empreendimento de sucesso precisa estar ancorado cem quatro pilares: o que você faz, para quem, qual o diferencial de seu produto ou serviço e qual o propósito.

O que me move é o meu propósito, é ele que me faz criar metas, me alimenta. É por causa dele, que me reinvento o tempo todo. Quero falar para quem também busca crescimento: o meu propósito é impactar e impulsionar pessoas, contar para as pessoas como transformei a minha história através de desafios Giovanna Antonelli Atriz e empresária

A carreira da atriz já estava consolidada quando ela decidiu que era hora de empreender. Tudo começou com a criação de uma linha de esmaltes, principalmente o da cor azul, usado por uma de suas personagens e que foi sucesso em todo o Brasil. Ao todo, foram vendidos mais de 30 milhões de frascos.

“Na época, me falaram que a cor não iria vender. Aproveitei para agarrar mais uma oportunidade. Lembro que até acabamos com o pigmento azul da China. Imagina isso? ”

O segredo do sucesso está em olhar para onde ninguém está olhando Giovanna Antonelli Atriz e empresária

Giovanna Antonelli aproveitou para lembrar parte de sua trajetória na televisão, como forma de inspirar outras mulheres, inclusive com a possibilidade de transformar "nãos" em "sins". Ela lembrou que foi recusada para o papel que a despontou na carreira, o de Capitu, da novela "Laços de Família".

“Ligava do orelhão para a Globo para pedir para fazer o teste. Fui reprovada no início porque me falaram que eu não era bonita e não tinha o perfil do personagem. Depois de um tempo, e a recusa de outras atrizes, fui chamada para fazer a novela. O que não falta é gente para nos diminuir. Eu só queria uma oportunidade. Fui perseverante porque acreditava em mim e é assim que precisamos ser na nossa vida, na carreira e nos negócios”, relembrou.

A atriz ressaltou, durante a palestra, que “todo mundo vê nosso sucesso, mas ninguém vê o bastidor, depois falam que é sorte”.

E foi assim que Giovanna Antonelli começou a empreender, levando ideias para suas personagens. A pulseira da Jade, de O Clone, foi um acessório usado pela protagonista e que viralizou no país inteiro.

Não existe carreira que não precise empreender. Estamos empreendendo em todos os setores de nossa vida, inclusive na nossa casa. É preciso ouvir a nossa voz, acreditar em você. Durante nossa trajetória a gente vai errando, aprendendo, criando metas, realizando projetos, vencendo todos os obstáculos Giovanna Antonelli Atriz e empresária

Outra dica da atriz é escolher muito bem quem serão seus conselheiros e não ficar ouvindo a opinião de quem não tem nada a acrescentar, a não ser colocar você para baixo.

“Quem você está ouvindo? É alguém que já chegou onde você quer chegar? Já conquistou o que você quer conquistar? Então, escolha essa pessoa para perguntar e aprender, até porque ela entende do assunto, estudou, investiu o tempo dela. Esse conselheiro vai te dar uma mentoria, mostrar o caminho. O que não falta é gente que nos coloca para baixo.”

Segundo Giovanna, para alcançar o sucesso é necessário pagar o preço, saber se vender, criar o poder de sua narrativa. “O grande segredo é saber se vender. Seja o seu propósito, sua potência”, finaliza.

