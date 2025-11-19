Home
>
Todas Elas
>
A vida traz desafios disfarçados de oportunidade, diz Giovanna Antonelli no ES

A vida traz desafios disfarçados de oportunidade, diz Giovanna Antonelli no ES

Atriz esteve em Vitória para participar de evento do Sebrae e aproveitou para incentivar mulheres empreendedoras do Estado; segundo ela, usar as redes sociais pode impulsionar os negócios

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:49

Giovanna Antonelli participa do evento do Sebrae Empoderadonas
Giovanna Antonelli participa do evento do Sebrae Empoderadonas Crédito: Sérgio Oliveira / Divulgação

Usar as redes sociais para divulgar produtos e serviços pode ajudar a impulsionar os negócios. A dica é da atriz Giovanna Antonelli, que esteve em Vitória nesta quarta-feira (19) como uma das palestrantes do EmpoderaDonas, evento do Sebrae que acontece no Centro de Convenções de Vitória até as 20h.

Recomendado para você

Atriz esteve em Vitória para participar de evento do Sebrae e aproveitou para incentivar mulheres empreendedoras do Estado; segundo ela, usar as redes sociais pode impulsionar os negócios

A vida traz desafios disfarçados de oportunidade, diz Giovanna Antonelli no ES

A empresária Cláudia da Silva Fernandes, de 53 anos, foi atropelada e morta na madrugada do último domingo (16), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo; homem foi preso

Morta pelo marido, Cláudia planejava viagem a MG e queria vida mais leve

Empreendedora vai falar sobre sua trajetória em evento do Sebrae nesta quarta-feira (19), no Centro de Convenções de Vitória

Do fundo do poço a um império na área da estética: conheça a história Natalia Beauty

Para a atriz, a vida sempre traz desafios disfarçados de oportunidade, e ela aproveitou todos eles para despontar na carreira e criar várias frentes de negócios.

“Tudo tem um preço e você precisa ser vista para que seu negócio seja conhecido. E por que não começar com o que você tem na mão, com o celular? A internet está aí para ajudar quem empreende, e as redes sociais são ferramentas importantes. Quanto mais relevante o seu conteúdo, mas engajamento vai ter”, salientou.

Ela destaca que um empreendimento de sucesso precisa estar ancorado cem quatro pilares: o que você faz, para quem, qual o diferencial de seu produto ou serviço e qual o propósito.

O que me move é o meu propósito, é ele que me faz criar metas, me alimenta. É por causa dele, que me reinvento o tempo todo. Quero falar para quem também busca crescimento: o meu propósito é impactar e impulsionar pessoas, contar para as pessoas como transformei a minha história através de desafios

Giovanna Antonelli

Atriz e empresária

A carreira da atriz já estava consolidada quando ela decidiu que era hora de empreender. Tudo começou com a criação de uma linha de esmaltes, principalmente o da cor azul, usado por uma de suas personagens e que foi sucesso em todo o Brasil. Ao todo, foram vendidos mais de 30 milhões de frascos.

“Na época, me falaram que a cor não iria vender. Aproveitei para agarrar mais uma oportunidade. Lembro que até acabamos com o pigmento azul da China. Imagina isso? ”

O segredo do sucesso está em olhar para onde ninguém está olhando

Giovanna Antonelli

Atriz e empresária

Giovanna Antonelli aproveitou para lembrar parte de sua trajetória na televisão, como forma de inspirar outras mulheres, inclusive com a possibilidade de transformar "nãos" em "sins". Ela lembrou que foi recusada para o papel que a despontou na carreira, o de Capitu, da novela "Laços de Família".

“Ligava do orelhão para a Globo para pedir para fazer o teste. Fui reprovada no início porque me falaram que eu não era bonita e não tinha o perfil do personagem. Depois de um tempo, e a recusa de outras atrizes, fui chamada para fazer a novela. O que não falta é gente para nos diminuir. Eu só queria uma oportunidade. Fui perseverante porque acreditava em mim e é assim que precisamos ser na nossa vida, na carreira e nos negócios”, relembrou.

A atriz ressaltou, durante a palestra, que “todo mundo vê nosso sucesso, mas ninguém vê o bastidor, depois falam que é sorte”.

E foi assim que Giovanna Antonelli começou a empreender, levando ideias para suas personagens. A pulseira da Jade, de O Clone, foi um acessório usado pela protagonista e que viralizou no país inteiro.

Não existe carreira que não precise empreender. Estamos empreendendo em todos os setores de nossa vida, inclusive na nossa casa. É preciso ouvir a nossa voz, acreditar em você. Durante nossa trajetória a gente vai errando, aprendendo, criando metas, realizando projetos, vencendo todos os obstáculos

Giovanna Antonelli

Atriz e empresária

Outra dica da atriz é escolher muito bem quem serão seus conselheiros e não ficar ouvindo a opinião de quem não tem nada a acrescentar, a não ser colocar você para baixo.

“Quem você está ouvindo? É alguém que já chegou onde você quer chegar? Já conquistou o que você quer conquistar? Então, escolha essa pessoa para perguntar e aprender, até porque ela entende do assunto, estudou, investiu o tempo dela. Esse conselheiro vai te dar uma mentoria, mostrar o caminho. O que não falta é gente que nos coloca para baixo.”

Segundo Giovanna, para alcançar o sucesso é necessário pagar o preço, saber se vender, criar o poder de sua narrativa. “O grande segredo é saber se vender. Seja o seu propósito, sua potência”, finaliza.

Modalidade é destinada a microempreendedor formal ou informal que queira investir em melhorias na empresa.

LEIA MAIS SOBRE EMPREENDEDORISMO

Do fundo do poço a um império na área da estética: conheça a história Natalia Beauty

Rede Gazeta leva projeto Todas Elas ao EmpoderaDonas e amplia debate sobre empreendedorismo feminino

Empresária transforma R$ 800 em negócio que fatura R$ 8 milhões no ES

Mãe transforma brinquedos usados da filha em negócio de sucesso

Vendedora cria absorvente ecológico e derruba tabus sobre menstruação

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

tá no Lucro - Empreendedorismo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais