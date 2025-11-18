EmpoderaDonas

Do fundo do poço a um império na área da estética: conheça a história Natalia Beauty

Empreendedora vai falar sobre sua trajetória em evento do Sebrae nesta quarta-feira (19), no Centro de Convenções de Vitória

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 15:19

Natalia Beauty será uma das palestrantes do EmpoderaDonas Crédito: Kaju/ Divulgação

Há oito anos, Natalia Beauty estava no fundo do poço, sem perspectivas, sem uma profissão, endividada e com uma filha pequena para criar. Sem ajuda, ela conseguiu dar a volta por cima e construir um império composto por clínicas, franquias, instituto social, entre outros empreendimentos.

“Falavam que era para eu fazer faculdade, procurar um emprego e que fazer sobrancelha não daria futuro. Mas eu precisava sustentar a minha filha e decidi não pensar muito. Vi na sobrancelha a oportunidade de sair da situação em que me encontrava. Precisava juntar dinheiro, mas a minha meta não era ser como hoje”, lembra.

Ela começou na função por acaso. Na época, trabalhava como recepcionista em uma clínica de estética no interior de São Paulo. A profissional que fazia as sobrancelhas saiu do emprego, deixando o estabelecimento e as clientes na mão. As mulheres estavam pedindo o dinheiro de volta até que Natalia decidiu focar em micropigmentação para resolver o problema da clínica.

Depois de um ano, ela se separou e precisou voltar a morar com os pais na capital paulista. Natalia conta que chegou a acumular uma dívida de R$ 100 mil. A empresária, então, começou a fazer atendimento domiciliar até conseguir juntar dinheiro para alugar um apartamento. Após investir em novos cursos e estudar muito, Natalia comenta que chegou o momento de virar a chave e dar passos maiores.

“Tudo foi sendo construído aos poucos. Com o tempo, comecei a dar treinamentos e cursos e identifiquei a necessidade de desenvolver alguns produtos. Dessa forma, meus negócios foram crescendo."

Leia mais Rede Gazeta leva projeto Todas Elas ao EmpoderaDonas e amplia debate sobre empreendedorismo feminino

A trajetória de Natalia Beauty será o tema da palestra “Minha jornada empreendedora: do fundo do poço ao sucesso", a partir das 15h50, no EmpoderaDonas, evento do Sebrae que acontece nesta quarta-feira (19), no Centro de Convenções de Vitória. As inscrições já estão encerradas.

A empresária é reconhecida internacionalmente como uma das mulheres mais influentes do país em gestão, branding e liderança feminina. Ela vai compartilhar sua jornada de superação e os bastidores da construção de um império global no setor da beleza.

Eu quero mostrar que o sucesso não nasce do privilégio, nasce da coragem de continuar. Já estive no fundo do poço e foi dali que encontrei força para construir tudo o que eu tenho hoje. O EmpoderaDonas é sobre isso: sobre mulheres que não esperam oportunidades, elas criam Natalia Beauty Empresária

Natalia adianta que também vai abordar erros e acertos de seu negócio e ainda falar sobre estratégias aplicáveis para todas as mulheres, independentemente do momento em que elas se encontram.

A empresária salienta que várias frentes foram criadas nos negócios, com todas as empresas conectadas. Natalia Beauty lembra que qualquer empresa enfrenta altos e baixos e que os erros fazem parte do crescimento.

“A gente não pode querer ser perfeita. Não pode ter medo de errar. Cada problema vira uma oportunidade. O foco deve sempre estar na solução.”

Para ela, suas empresas são resultado de alguns pilares muito bem estruturados, como mentalidade empreendedora, comunicação da marca, gestão e projetos sociais.

O Instituto Sônia Martins, em homenagem à mãe de Natalia, ajuda mulheres que estão em penitenciárias a terem uma opção quando estiverem em liberdade. Para isso, são ministrados cursos profissionalizantes. Muitas dessas ex-detentas vivem hoje de trabalhar com sobrancelha, segundo a empresária.

Outra iniciativa social é a doação de próteses de auréolas a mulheres com câncer de mama. “Tenho essas iniciativas para honrar todas as oportunidades que tive.”

O Nabeauty, empresa de micropigmentação de sobrancelhas, conta com 25 franquias, mas a meta de Natalia é atingir 600 unidades nos próximos cinco anos. A operação, segundo a empreendedora, é bastante enxuta e pode ser feita em áreas de 30 a 50 metros.

Por fim, ela acredita que as mulheres precisam se provar muito mais do que os homens para se destacar, e esse é um dos principais desafios das empreendedoras, segundo Natalia.

“Quem quer investir no próprio negócio precisa estudar, criar o próprio repertório. Não ouça a visão de outras pessoas, principalmente aquelas que são frustradas consigo mesmas. Encontre algo que realmente você goste de fazer e faça muito bem. Além disso, trabalhe muito o marketing, seu posicionamento e as vendas”, orienta.

Além de Natalia Beauty, estarão no "EmpoderaDonas" a atriz Giovanna Antonelli; a jornalista Laiane Valgas; e a cantora Negra Li. Os debates vão abordar temas que moldam o futuro dos negócios, como liderança feminina, diversidade, inovação, empreendedorismo negro e o papel das mulheres 50+.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta