EmpoderaDonas

Vivências, cultura e conexões fortalecem empreendedorismo feminino no ES

Painel realizado por Todas Elas destaca como as experiências de vida dão força a negócios femininos e impulsionam a economia criativa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:32

Todas Elas conduziu o painel “Mulheres que criam o futuro: economia criativa e negócios culturais”, no EmpoderaDonas Crédito: Nicoly Reis

Mulheres debateram os caminhos traçados por elas rumo a espaços de destaque na economia criativa e nos negócios culturais, durante o evento EmpoderaDonas, realizado nesta terça-feira (19). A iniciativa, promovida pelo Sebrae em parceria com a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, celebrou o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino e reuniu palestras e ações voltadas ao fortalecimento da autonomia feminina, no Centro de Convenções de Vitória.

A editoria Todas Elas marcou presença e conduziu o painel “Mulheres que criam o futuro: economia criativa e negócios culturais”, mediado por Elaine Silva, gerente executiva de Produto Digital da Rede Gazeta. O encontro destacou como vivências, cultura e conexões fortalecem o protagonismo feminino no empreendedorismo.

A instrutora de inovação educacional do Senac, Isabela Bujato, trouxe ao debate o conceito de repertório como elemento fundamental da criatividade e da inovação. Segundo ela, a multiplicidade de papéis vividos pelas mulheres – mães, amigas, irmãs, estudantes – amplia a bagagem de experiências que serve de base para a tomada de decisões e para a criação de novos negócios .

Isabela reforçou que essas vivências precisam caminhar lado a lado com o estudo e a formação contínua, garantindo que o repertório acumulado se converta em potência aplicada ao empreendimento.

Cultura como força de autenticidade

A empreendedora Gabriela Duque, fundadora da Mudeh e diretora de programação e parcerias do Movimento Cidade, abordou o papel da cultura como fonte de identidade e diferenciação para os negócios femininos. Ela destacou que, muitas vezes, as mulheres não se reconhecem como produtoras de cultura, quando na verdade suas tradições, seus gostos e suas práticas cotidianas já representam processos culturais significativos.

Gabriela lembrou que o Espírito Santo é um território que “pulsa cultura” e que incorporar esse repertório ao empreendedorismo torna a economia criativa mais autêntica e conectada ao território.

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Jacqueline Moraes, ressaltou a importância simbólica do evento no dia dedicado ao empreendedorismo feminino. Para ela, o EmpoderaDonas reforça a conexão entre mulheres que buscam não apenas expandir seus negócios, mas também seus propósitos de vida e a construção de uma cultura de paz, autonomia e humanidade .

Jacqueline destacou que iniciativas como essa ampliam o networking, criam oportunidades de qualificação e aproximam mulheres que já são, por natureza, protagonistas na luta por direitos e por espaços de decisão.

Liderança e inclusão

Encerrando o painel, Elaine Silva falou sobre a importância da inclusão e da presença feminina em ambientes de liderança, ainda predominantemente ocupados por homens. Ela reforçou que esse avanço não deve servir apenas para preencher cotas, mas para garantir ambientes verdadeiramente acolhedores, onde mulheres empreendedoras sejam ouvidas com respeito e legitimidade.

As participantes concluíram lembrando que as mulheres já são, por essência, inovadoras – justamente porque atuam em múltiplas frentes da vida, criando soluções diariamente para desafios pessoais e profissionais.

