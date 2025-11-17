Home
Todas Elas
Rede Gazeta leva projeto Todas Elas ao EmpoderaDonas e amplia debate sobre empreendedorismo feminino

Evento promovido pelo Sebrae Delas reúne lideranças femininas para debater inovação, cultura e os desafios das mulheres que empreendem. Evento aberto ao público, inscrição mediante a doação de 1kg de alimento.

Wanessa Eustachio

Analista de Comunicação / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:53

Roda de Conversa Todas elas
Roda de Conversa "Todas Elas" especial Dia das Mães, em maio de 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

No Dia do Empreendedorismo Feminino (19/11), a Rede Gazeta marca presença com o projeto Todas Elas no EmpoderaDonas, evento promovido pelo Sebrae Delas. O encontro reúne centenas de mulheres de diferentes regiões do Estado para discutir caminhos de inovação, cultura e geração de renda. O painel ocorre no Centro de Convenções de Vitória, às 14h, com inscrição mediante doação de 1kg de alimento.

O painel “Mulheres que criam o futuro: economia criativa e negócios culturais” traz para o palco nomes como Carolina Ruas, subsecretária de Estado de Políticas Culturais; Gabriela Duque, fundadora da MUDEH e diretora do Movimento Cidade; Isabela Bujato, instrutora de Inovação Educacional no Senac-ES; e Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta e idealizadora do Todas Elas.

Empreender com propósito

A proposta do painel é mostrar como criatividade, cultura e empreendedorismo se conectam como ferramentas de transformação para mulheres em diferentes contextos. “Vejo a parceria com o Todas Elas como estratégica e inteligente para cuidar das mulheres que empreendem”, afirma Suzana Fernandes, gestora do Sebrae Delas e do EmpoderaDonas.

Segundo ela, enquanto o Sebrae acolhe com orientação e oportunidades, o Todas Elas dá voz e visibilidade. “Essa soma faz mais mulheres se reconhecerem, criarem coragem e encontrarem apoio real para começar ou crescer” disse.

Cinco anos de histórias femininas

A participação no EmpoderaDonas também celebra uma marca simbólica. Em 2025, o Todas Elas completa cinco anos abordando temas que atravessam a experiência feminina. “Este foi um ano de fortes conexões. Falamos de maturidade, maternidade, uso de telas e criação dos filhos, e agora fechamos trazendo o empreendedorismo, que sempre foi um pilar essencial para a gente”, explica Elaine.

A escolha da data reforça o simbolismo, o painel acontece na semana do Dia da Consciência Negra (20/11), e coloca em pauta os desafios vividos por mulheres negras que empreendem. “Queríamos falar sobre as desigualdades na competição com os homens, o acúmulo das tarefas de cuidado. Esse evento é uma oportunidade de olhar para tudo isso com profundidade”, complementa.

Conexões em rede

O EmpoderaDonas reúne uma programação diversa com oficinas, mentorias, workshops e cinco palcos simultâneos. Para Suzana, o formato amplia o alcance do aprendizado. “É uma grande oportunidade para mulheres que já empreendem ou desejam iniciar um negócio”, destacou.

Para a Rede Gazeta, participar do evento reforça o compromisso de escuta e presença junto ao público feminino. “Queremos chegar a mulheres com histórias, lutas e anseios diferentes e criar pontes para que todas se sintam vistas e representadas”, conclui Elaine Silva.

Programa especial na TV Gazeta

No Novembro Negro, a terceira edição do especial Todas Elas vai ao ar no dia 22 de novembro, após o Em Movimento, na TV Gazeta. Com 28 minutos de duração, o programa mantém o formato de bate-papo inteiramente feminino, desta vez gravado no Museu Capixaba do Negro (Mucane).

Conduzido por Elis Carvalho e Bethania Miranda, o especial reúne mulheres negras capixabas em uma conversa sobre empreendedorismo, mercado de trabalho, autoestima e resistência. Entre os blocos, Thayná Bahia e Aline Almeida trazem vozes das ruas com perguntas provocadoras que ampliam o debate.

Mais que um programa, Todas Elas é um espaço de escuta e protagonismo — onde mulheres negras compartilham histórias, questionam estruturas e apontam novos caminhos.

Serviço:

Local: Centro de Convenções de Vitória/ES

Hora: 14h às 14h40

Inscrição: Evento gratuito e acessível — com intérprete de Libras. clique aqui 

