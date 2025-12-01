Novos negócios

Opções de presente de Natal em feira de mulheres empreendedoras em Vitória

O evento será realizado, nos dias 13 e 14 de dezembro, das 10 às 17 horas, em Jardim da Penha, com produtos como cerâmica, velas, cosméticos, acessórios, crochê, ente outros

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 14:52

Feira vai reunir produtos criados por mulheres empreendedoras em Vitória Crédito: Divulgação

Nos dias 13 e 14 de dezembro, será realizada a 6ª edição da Feira Mãos que Criam , em Jardim da Penha, Vitória. O objetivo do encontro é valorizar o talento de artesãs locais, com opções para os presentes de Natal.

O evento será realizado, das 10 às 17 horas, no Mineral Estúdio, que fica na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 20, sala 10, Jardim da Penha.

Ao todo, estarão presentes 14 expositoras dos mais diversos segmentos, como cerâmica, velas, cosméticos, acessórios, crochê, roupas e tatuagem.

De acordo com uma das organizadoras, Elis Julião, a feira nasceu do encontro de empreendedoras que são apaixonadas por artes manuais, produtos únicos e por criar conexões com diversas pessoas.

“A primeira coisa que decidimos é o nicho, para que a artesã consiga vender seus produtos, sem concorrência. Fazemos questão dessa exclusividade. Ao todo, são duas edições por ano. Para nós, o evento fica muito mais rico, pois as participantes podem fazer parcerias entre elas durante o ano todo”, comenta Elis Julião.

Dias antes do evento, são feitos encontros entre as artesãs para alinhar alguns pontos e dar dicas de vendas. As marcas participantes são divulgadas no Instagram oficial da feira.

“Quem faz as vendas somos nós. Então, precisamos chamar o nosso público para o evento. As pessoas interessadas entram em contato conosco e a escolha das participantes é feita conforme alguns critérios, como o engajamento nas redes sociais e se os produtos são autênticos, além de apoiar quem está começando no empreendedorismo”, ressalta Elis.

Serviço

Feira Mãos que Criam

Data: 13 e 14 de dezembro

13 e 14 de dezembro Horário: das 10 às 17 horas

das 10 às 17 horas Local: Mineral Estúdio, que fica na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 20, sala 10, Jardim da Penha, Vitória

Mineral Estúdio, que fica na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 20, sala 10, Jardim da Penha, Vitória Entrada: Gratuita

Segmentos

Acessórios Cerâmica Velas e aromas Cosméticos Alimento Roupas Bolsa Bordado Sapato Saboaria Tattoo Bebida Pintura Crochê

