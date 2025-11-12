Home
Saiba como participar do maior evento de empreendedorismo feminino do ES

Saiba como participar do maior evento de empreendedorismo feminino do ES

Encontro acontece no próximo dia 19, das 8h30 às 20 horas, em Vitória; entre as atrações, está um painel do Todas Elas sobre economia criativa e negócios culturais

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:50

Veja um resumo do que rolou no EmpoderaDONAS
Empoderadonas reúne empreendedoras de todo o Estado Crédito: Rodrigo Gavini/Divulgação

empreendedorismo feminino estará em destaque em Vitória no próximo dia 19, com a realização do Empoderadonas, promovido pelo Sebrae. Serão 10 horas de painéis, palestras e debates que vão abordar temas como liderança, inovação, diversidade, empreendedorismo negro e longevidade feminina.

Mulheres que querem empreender ou já tocam seus negócios podem se inscrever, de graça, no site www.empoderadonas.com.br. A entrada está sujeita à lotação do espaço. Por isso, é recomendado chegar cedo. Para participar, basta levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

O evento acontecerá das 8h30 às 20 horas, no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia. A iniciativa prevê que as participantes possam aprimorar seus conhecimentos, trocar ideias e fazer novas conexões.

A programação estará distribuída por cinco palcos simultâneos, onde acontecerão palestras, mentorias, painéis e oficinas.

Entre as atrações está um painel do Todas Elas, no palco Fortalecidonas, a partir das 14 horas. O tema do encontro será “Mulheres que criam o futuro: economia criativa e negócios culturais”, conduzido pela gerente executiva de Produto Digital da Rede Gazeta, Elaine Silva.

Junto com a executiva, estarão a subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas; a fundadora da Mudeh e diretora de programação e parcerias do Movimento Cidade, Gabriela Duque; e a instrutora de inovação educacional no Senac, Isabela Bujato.

Já no palco principal, haverá palestra com a atriz Giovanna Antonelli, a empresária do ramo de beleza Natalia Beauty, a jornalista Laine Valgas e a cantora Negra Li.

A gestora do programa Sebrae Delas, Suzana Fernandes, ressalta que o evento é um movimento que conecta propósito, conhecimento e oportunidades.

“Essa é uma grande oportunidade para mulheres que já empreendem ou desejam iniciar um negócio. Teremos uma programação intensa, com oficinas, workshops, mentorias e cinco palcos acontecendo ao mesmo tempo, o que garante diversidade de temas e muito aprendizado em um único dia", afirma Suzana.

SERVIÇO

  • EMPODERAdonas
  • Quando: 19 de novembro, das 8h30 às 20h 
  • Local: Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia
  • Inscrições: no site empoderadonas.com.br 
  • Entrada solidária: é necessário levar 1 kg de alimento não perecível para garantir a entrada
  • Atenção: Entrada sujeita à lotação do espaço
Modalidade é destinada a microempreendedor formal ou informal que queira investir em melhorias na empresa

