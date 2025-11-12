Empoderadonas

Saiba como participar do maior evento de empreendedorismo feminino do ES

Encontro acontece no próximo dia 19, das 8h30 às 20 horas, em Vitória; entre as atrações, está um painel do Todas Elas sobre economia criativa e negócios culturais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:50

Empoderadonas reúne empreendedoras de todo o Estado Crédito: Rodrigo Gavini/Divulgação

O empreendedorismo feminino estará em destaque em Vitória no próximo dia 19, com a realização do Empoderadonas, promovido pelo Sebrae. Serão 10 horas de painéis, palestras e debates que vão abordar temas como liderança, inovação, diversidade, empreendedorismo negro e longevidade feminina.

Mulheres que querem empreender ou já tocam seus negócios podem se inscrever, de graça, no site www.empoderadonas.com.br. A entrada está sujeita à lotação do espaço. Por isso, é recomendado chegar cedo. Para participar, basta levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

O evento acontecerá das 8h30 às 20 horas, no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia. A iniciativa prevê que as participantes possam aprimorar seus conhecimentos, trocar ideias e fazer novas conexões.

A programação estará distribuída por cinco palcos simultâneos, onde acontecerão palestras, mentorias, painéis e oficinas.

Entre as atrações está um painel do Todas Elas, no palco Fortalecidonas, a partir das 14 horas. O tema do encontro será “Mulheres que criam o futuro: economia criativa e negócios culturais”, conduzido pela gerente executiva de Produto Digital da Rede Gazeta, Elaine Silva.

Junto com a executiva, estarão a subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas; a fundadora da Mudeh e diretora de programação e parcerias do Movimento Cidade, Gabriela Duque; e a instrutora de inovação educacional no Senac, Isabela Bujato.

Já no palco principal, haverá palestra com a atriz Giovanna Antonelli, a empresária do ramo de beleza Natalia Beauty, a jornalista Laine Valgas e a cantora Negra Li.

A gestora do programa Sebrae Delas, Suzana Fernandes, ressalta que o evento é um movimento que conecta propósito, conhecimento e oportunidades.

“Essa é uma grande oportunidade para mulheres que já empreendem ou desejam iniciar um negócio. Teremos uma programação intensa, com oficinas, workshops, mentorias e cinco palcos acontecendo ao mesmo tempo, o que garante diversidade de temas e muito aprendizado em um único dia", afirma Suzana.

SERVIÇO

EMPODERAdonas

Quando: 19 de novembro, das 8h30 às 20h

19 de novembro, das 8h30 às 20h Local: Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia

Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia Inscrições: no site empoderadonas.com.br

no site empoderadonas.com.br Entrada solidária: é necessário levar 1 kg de alimento não perecível para garantir a entrada

é necessário levar 1 kg de alimento não perecível para garantir a entrada Atenção: Entrada sujeita à lotação do espaço

