Farmacêutica transforma graviola do quintal de casa em cosméticos

Espuma de limpeza, hidratante e óleo natural são apenas alguns itens produzidos a partir da fruta e que já fazem parte do portfólio

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 07:27

Quando criança, Elis Julião, de 33 anos, gostava de brincar em meio à plantação de graviola que era cultivada na fazenda da família, no Sul da Bahia. Mal sabia ela que, anos mais tarde, uma crise de burnout faria com que retornasse às suas raízes e, aquilo que era apenas uma brincadeira, seria responsável por transformar sua vida.

Além de tentar agregar valor aos negócios da família, ela aproveitou para desenvolver uma fórmula que também resolvesse um problema antigo: as constantes crises alérgicas provocadas por produtos industrializados.

Em 2021, depois de anos trabalhando com carteira assinada, ela criou cosméticos à base de graviola e lançou uma marca própria, a Co.Re. Espuma de limpeza, hidratante e óleo natural são apenas alguns itens que já fazem parte do portfólio da marca.

A propriedade do pai de Elis está com a família há mais de 80 anos e fica próxima a Porto Seguro. Ele e o tio seguem à frente da fazenda. Além da graviola, na fazenda são cultivados abóbora, mamão, pinha e acerola.

“Meu pai e meu tio sempre me falaram sobre a importância das plantas e, pensando nisso, veio o interesse por estudar as potencialidades de cada uma delas. Desde criança já estava acostumada a brincar com as folhas. Voltando para casa, decidi que era a hora de ajudar meu pai a melhorar o que tínhamos e agregar valor aos negócios”, relembra.

Elis Julião desenvolveu cosméticos veganos. Ela aproveitou que a família planta graviola e criou marca Crédito: Vitor Jubini

E foi assim que Elis começou a estudar os benefícios da graviola, considerada por muita gente como uma superfruta. Com a pesquisa, ela descobriu que a fruta era rica em minerais e vitaminas e que poderia ser algo mais do que polpa para suco. A cultura estava no quintal de casa há quase 18 anos, como lembra a empresária.Toda a fruta consegue ser aproveitada no processo de produção.

Descobri que não existia cosmético feito à base de graviola e foi assim que percebi que, no quintal de casa, havia uma oportunidade de negócio. Foi uma espécie de caça ao tesouro, ou seja, descobrir como poderia transformar os resíduos dessa fruta em matéria-prima que fosse apta para os cosméticos Elis Julião Farmacêutica

Antes de chegar ao consumidor final, os produtos precisam ser testados inúmeras vezes até se estabelecer uma fórmula estável. Para tanto, foram meses de trabalho da farmacêutica. Mas, se a matéria-prima é colhida na fazenda, a fabricação é feita na indústria.

O primeiro produto desenvolvido foi a espuma de limpeza facial com a base da polpa da fruta, que limpa, demaquila e tonifica sem repuxar a pele.

Com a semente da fruta, a farmacêutica consegue fazer o óleo de graviola concentrado, que equilibra a barreira de proteção da pele e controla a inflamação cutânea. Entre os nutrientes estão antioxidantes, vitamina E e ômegas 3, 6 e 9.

Trajetória

Elis saiu da Bahia aos 16 anos para estudar Farmácia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Durante o período acadêmico, foi monitora e estagiária em uma farmácia de manipulação. Foi ali que ela teve acesso ao processo de produção. Depois disso, a empresária trabalhou com carteira assinada, ajudou uma amiga a estruturar um e-commerce e fez diversos cursos no Sebrae.

Recentemente, Elis participou da feira Naturaltech, evento que reúne produtores que fazem itens naturais e orgânicos. Na exposição, a Co.Re ficou em segundo lugar no quesito inovação com o óleo de graviola.

Em agosto deste ano, Elis Julião recebeu o Prêmio Sebrae Mulheres Empreendedoras, no quesito Microempreendedora Individual.

Os produtos da marca podem ser comprados via e-commerce, por meio do site www.corenatural.com.br. Elis também tem uma lojinha na Amazon e outros pontos de venda.

Agora, a farmacêutica se prepara para outros lançamentos como o filtro solar, produtos de cuidados com o cabelo e outra marca exclusiva para pets.

“Quero aumentar a visibilidade da marca, alcançar novos mercados e levar a graviola para o mundo inteiro”, finaliza.

