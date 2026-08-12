Feira de adoção na Serra reúne pets em busca de um lar cheio de amor

Quem está em busca de um novo companheiro de quatro patas poderá participar de uma Feira de Adoção de Animais nesta quarta-feira (12), na Serra. A ação, promovida pela Prefeitura da Serra, será realizada no Boulevard Lagoa, das 18h às 21h.





A iniciativa tem como objetivo incentivar a adoção responsável e encontrar novos lares para animais que aguardam uma família. Durante o evento, os moradores poderão conhecer os pets disponíveis e escolher um novo companheiro.





Para realizar a adoção, é necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A documentação é exigida para garantir que o processo seja feito de maneira responsável e segura.





Serviço: