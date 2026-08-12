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Feira de adoção na Serra reúne pets em busca de um lar cheio de amor

Publicado em

12 ago 2026 às 07:38
Prefeitura da Serra realiza feira de adoção
Prefeitura da Serra realiza feira de adoção Crédito: Bem Estar Animal | Divulgação (PMS)

Quem está em busca de um novo companheiro de quatro patas poderá participar de uma Feira de Adoção de Animais nesta quarta-feira (12), na Serra. A ação, promovida pela Prefeitura da Serra, será realizada no Boulevard Lagoa, das 18h às 21h.


A iniciativa tem como objetivo incentivar a adoção responsável e encontrar novos lares para animais que aguardam uma família. Durante o evento, os moradores poderão conhecer os pets disponíveis e escolher um novo companheiro.


Para realizar a adoção, é necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A documentação é exigida para garantir que o processo seja feito de maneira responsável e segura.


Serviço:

Feira de Adoção Pet
Data: quarta-feira (12 de agosto)
Horário: das 18h às 21h
Local: Boulevard Lagoa, Serra
Documentos necessários: documento de identidade e comprovante de residência

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Mulheres fugiram

Motorista de app roda 520 km com três passageiras e leva calote de R$ 675 no ES

Publicado em 12/08/2026 às 09:06

Um motorista de aplicativo, de 52 anos, denunciou ter levado um calote de R$ 675 após transportar três passageiras de Belo Horizonte, em Minas Gerais, até Cariacica, na Grande Vitória. Segundo o relato, ele percorreu cerca de 520 quilômetros durante a viagem, finalizada na madrugada desta quarta-feira (12).


O valor combinado pela corrida foi de R$ 1.175. Ainda de acordo com o motorista, R$ 500 foram pagos por meio de transferências via Pix, realizadas em nome de dois homens. O restante, de R$ 675, não foi pago.


Ao chegar ao bairro Alzira Ramos, em Cariacica, uma das passageiras pediu para que o motorista parasse o veículo porque precisava ir ao banheiro.


Nesse momento, segundo o motorista, três homens apareceram no local. As três mulheres e os homens fugiram a pé em direção a um matagal localizado atrás de um condomínio, sem pagar o valor restante da corrida.


O condutor registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre as investigações do caso. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Cerco da PM

Dupla suspeita de furtar R$ 7 mil de fazenda em Brejetuba é detida em Cachoeiro

Publicado em 11/08/2026 às 18:48
Suspeitos de furtar fazenda em Brejetuba são detidos em Cachoeiro
Suspeitos de furtar fazenda em Brejetuba são detidos em Cachoeiro Polícia Militar

Dois homens, de 20 e 18 anos, suspeitos de furtar R$ 7 mil de uma fazenda em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, foram detidos após um cerco da Polícia Militar no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (11). Com a dupla, os militares encontraram R$ 3.436 em dinheiro e um ciclomotor com registro de furto em Anchieta.


Segundo a Polícia Militar, a vítima registrou o furto na manhã desta terça-feira, em Brejetuba. Após receberem informações de que os suspeitos estariam seguindo em direção a Cachoeiro de Itapemirim, equipes montaram um cerco no trevo do bairro BNH.


Durante a abordagem, foram recuperados R$ 3.436 em espécie, que, segundo a PM, seriam provenientes do furto ocorrido horas antes. Os militares também apreenderam uma Shineray 50Q com registro de furto em Anchieta.


Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Ônibus bate em ponto e poste e deixa dois feridos na Serra

Publicado em 11/08/2026 às 18:38
Poste foi atingido por ônibus na Serra Leitor A Gazeta

Um ônibus bateu em um ponto de ônibus e um poste na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Santa Luzia, na Serra, na madrugada desta terça-feira (11). Duas pessoas ficaram feridas, e moradores da região ficaram sem energia durante algumas após o acidente.


Segundo a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, o motorista teria perdido o controle do veículo devido à chuva.


As duas pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.


A EDP foi acionada e informou que enviou uma equipe técnica ao local para substituir o poste atingido. Por questões de segurança, o fornecimento de energia para clientes do entorno foi interrompido até a conclusão do serviço, no final da tarde. A quantidade de pessoas afetadas não foi informada.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Acidente na ES 488

Três pessoas ficam feridas em batida entre 2 carros e Kombi em Cachoeiro

Publicado em 11/08/2026 às 14:15
Acidente na ES 488 em Cachoeiro de Itapemirim
Acidente na ES 488 em Cachoeiro de Itapemirim Redes sociais

Uma mulher, a filha dela, de 3 anos, e um homem ficaram feridos em um acidente envolvendo dois carros e uma Kombi na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, próximo ao Posto Dantas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11).


Segundo a Polícia Militar, um Volkswagen SpaceFox, que seguia no sentido Frade-Cachoeiro, tentou ultrapassar uma carreta, mas não conseguiu e atingiu lateralmente um Ford Fiesta, que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, o Fiesta rodou na pista, invadiu a faixa contrária e bateu em uma Volkswagen Kombi, que pertence a uma empresa que presta serviço nas obras de pavimentação da ES 488, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER).  


O motorista da Kombi, a mulher que estava no Fiesta e a filha dela foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi informado. 


O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) informou que o motorista da Kombi, sofreu algumas escoriações. O órgão acrescentou que tomou todas as providências necessárias e está acompanhando o caso.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Vídeo

Homem é preso após roubar 40 pulseiras de ouro avaliadas em R$ 100 mil em Colatina

Publicado em 11/08/2026 às 13:31

Um homem de 38 anos foi preso após roubar 40 pulseiras de ouro de uma joalheria no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (10). Segundo aPolícia Militar (PM), o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 100 mil. Seis das peças foram encontradas no lixo do banheiro da casa do suspeito. As demais não foram localizadas.


De acordo com a PM, funcionários da joalheria relataram que o homem entrou armado no estabelecimento, anunciou o assalto e ordenou que eles se sentassem no chão. Em seguida, exigiu acesso às joias e fugiu levando as 40 pulseiras.


Após o crime, os policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança (veja acima) e, a partir das características do suspeito, conseguiram localizá-lo em casa. Durante as buscas no imóvel, seis pulseiras foram encontradas dentro de um saco de lixo no banheiro.


Ainda segundo a corporação, o suspeito afirmou que contou com a ajuda de um comparsa e que teria entregado parte das joias a ele. A informação, no entanto, não foi confirmada pelos policiais. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Quase um mês após sair da prisão, homem é detido com carro furtado em Vitória

Publicado em 11/08/2026 às 13:25
Delegacia Regional de Vitória
Delegacia Regional de Vitória Fernando Madeira

Um motorista de 30 anos foi detido após ser flagrado circulando com um carro furtado na Praia de Santa Helena, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (10). O veículo havia sido furtado no bairro Itapuã, em Vila Velha, horas antes. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o homem possui antecedentes criminais e havia deixado a prisão havia pouco menos de um mês. O suspeito não teve a identidade divulgada.


De acordo com a Guarda, o veículo foi furtado em frente à residência do proprietário, em Vila Velha, por volta das 6h30. O crime foi comunicado à polícia e um boletim de ocorrência foi registrado. Pouco depois, a Central de Monitoramento da Guarda identificou o carro circulando pela Avenida Leitão da Silva, em Vitória.


Uma equipe foi até o local e encontrou o veículo na Praia de Santa Helena. Segundo o guarda municipal Lins, o motorista recebeu ordem de parada e foi questionado sobre a procedência do carro. “Ele apresentou uma versão inconsistente dos fatos, afirmando ter comprado o carro por R$ 2.200, na Ilha de Santa Maria”, relatou o agente.


Ainda segundo a Guarda, o homem possui antecedentes por ameaça, furto e posse e uso de drogas. Ele havia deixado a prisão em 15 de julho, após ficar detido por suspeita de participação em um roubo em Linhares, no Norte do Estado.


O motorista foi detido por receptação e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. O veículo foi levado para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), onde poderá ser recuperado pelo proprietário.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
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Aposta de Vila Velha ganha mais de R$ 500 mil na Lotofácil

Publicado em 11/08/2026 às 11:36
Aposta de Vila Velha vai receber R$ 530 mil Divulgação

Uma aposta feita em Vila Velha, na Lotérica Itaparica, acertou as 15 dezenas da Lotofácil e vai receber R$ 530.611,74. O sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (10). Outras sete apostas (Fortaleza/CE, Aimorés/MG, Eldorado/MS, Olinda/PE, Toledo/PR, Rio de Janeiro/RJ e Bagé/RS) também acertaram os mesmos números e vão receber, cada, o mesmo valor. 


Os números sorteados foram: 01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17- 18 - 20 - 24 - 25.


Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado para o próximo sorteio, que será realizado nesta terça-feira (11), é de R$ 2 milhões.

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Incêndio atinge padaria e deixa parte de bairro sem energia em Cachoeiro

Publicado em 11/08/2026 às 10:57

Um incêndio atingiu uma padaria na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeirosas chamas foram controladas e ninguém ficou ferido.


Vizinhos e comerciantes da região relataram ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, que o fogo teria começado no térreo do estabelecimento, na área de atendimento aos clientes. De acordo com os Bombeiros, as chamas se espalharam pelo primeiro pavimento, onde funciona a área de produção. No andar superior havia um cachorro e gatos, que não se feriram.


As causas do incêndio não foram informadas. Também não há informação sobre eventual solicitação de perícia por parte do proprietário da padaria.


Além dos danos materiais, o incêndio afetou o fornecimento de energia elétrica em parte do bairro Valão e prejudicou o comércio local. O dono de uma loja de bolos, Renato Borges, contou que precisou interromper as atividades na manhã desta terça-feira (11) enquanto aguardava o restabelecimento da energia.


Procurada por A Gazeta, a EDP informou que técnicos atuam para restabelecer o fornecimento de energia. O motivo para o interrompimento do serviço está sendo apurado, segundo a concessionária.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Luto

Comerciante e pai de vereador de Marechal Floriano morre em acidente na BR 262

Publicado em 11/08/2026 às 10:47
Argeu Oliveira, de 54 anos, morreu em um acidente na localidade de Alto Nova Almeida
Argeu Oliveira, de 54 anos, morreu em um acidente na localidade de Alto Nova Almeida Crédito: Acervo familiar e Redes Sociais

O comerciante Argeu Oliveira, de 54 anos, pai do vereador Hilário Oliveira Neto, de Marechal Floriano, morreu em um acidente de carro no km 65 da BR 262, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (10). Ele estava sozinho e dirigia um Hyundai HB20 branco quando o veículo capotou.


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 22h38. O carro saiu da pista e caiu em uma estrada secundária localizada abaixo da rodovia. As circunstâncias que levaram ao capotamento não foram informadas.


Conforme publicação do site Montanhas Capixabas, Argeu era conhecido na comunidade de Santa Maria por ser proprietário do “Gegeu Bar”, tradicional estabelecimento da região. 


Nas redes sociais, o filho de Argeu, vereador Hilário, publicou uma mensagem de luto: “Te amarei para todo sempre, meu pai, meu melhor amigo. Sua alegria, generosidade e amizade serão lembradas por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, escreveu.


Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Pontal de Camburi

Área de lazer perto da Ponte da Passagem, em Vitória, será entregue no sábado (15)

Publicado em 11/08/2026 às 06:08
O local ganhou pista de skate, parque kids (foto), pet park, atracadouro e rampa para os barcos Divulgação/Prefeitura de Vitória

As obras de urbanização realizadas na altura da Ponte da Passagem, em Pontal de Camburi, Vitória, serão entregues no sábado (15). O local ganhou pista de skate, parque kids, pet park, atracadouro e rampa para os barcos.


Segundo a prefeitura, essa é a primeira etapa da requalificação das orlas de Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luzia, que são parte do programa "Vitória de Frente para o Mar".

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