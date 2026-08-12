Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/08/2026

A carta “O Mago” mostra poder de iniciativa, criatividade e capacidade de transformar ideias em realidade. No amor, você terá recursos para renovar a relação ou tomar a iniciativa diante de alguém que desperta seu interesse. Na carreira, sua habilidade poderá abrir portas e criar oportunidades. Sua saúde melhorará quando você assumir uma postura mais ativa diante do próprio bem-estar. Entre amigos, uma conversa ou ideia sua poderá dar início a um projeto interessante.