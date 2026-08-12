Tomar cerveja com proteína e refrigerante com fibra funciona?

Os lançamentos chegam na esteira de uma onda de bebidas funcionais que já inclui a Skol Zero Zero, sem álcool e sem açúcar; a Stella Artois Pure Gold, sem glúten e com menos calorias; a Corona Sunbrew, enriquecida com vitamina D; e o Guaraná Zero com Fibra, que em setembro chegará às prateleiras de todo o país após um pré-lançamento restrito à capital paulista e a algumas cidades do interior do Estado.