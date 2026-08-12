Carro mata capivara atropelada e colide com árvore na ES 490, em Itapemirim

Um Fiat Uno atropelou e matou uma capivara na noite de terça-feira (11), na ES 490, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim ao Litoral Sul do Espírito Santo. Após atingir o animal, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore às margens da pista.





O acidente aconteceu na localidade de Graúna, em Itapemirim. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista, de 25 anos, contou aos militares que havia saído de Marataízes e seguia para Cachoeiro de Itapemirim quando o animal atravessou a rodovia.





O motorista não ficou ferido, e o acidente provocou apenas danos materiais no veículo. Ainda de acordo com a Polícia Militar, não foi necessário realizar o teste do bafômetro. O motorista foi liberado após o atendimento da ocorrência.