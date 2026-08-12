Cota de gênero nas eleições: entenda o que é e como funciona

Desde 1932, quando as mulheres conquistaram o direito de votar e de disputar eleições no Brasil, a participação feminina na política cresceu. Mesmo assim, elas ainda ocupam menos cargos eletivos do que os homens. Para tentar reduzir essa desigualdade, a legislação criou a chamada cota de gênero para candidaturas.





Mas o que isso significa na prática?





A cota de gênero é uma regra que obriga os partidos a lançar um número mínimo de mulheres como candidatas nas eleições para vereador, deputado estadual, deputado distrital e deputado federal. Nessas disputas, chamadas de eleições proporcionais, cada partido deve registrar pelo menos 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada gênero.





A ideia é garantir que mais mulheres tenham espaço para disputar eleições e ampliar a participação feminina na política.