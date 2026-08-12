Mulheres e jovens ainda são minoria nos partidos políticos do ES

Apesar de representarem 51,2% da população capixaba, as mulheres ainda são minoria nos partidos políticos no Espírito Santo, compostos majoritariamente por homens com idade entre 45 e 59 anos. Neste ano, do total de 328.303 filiados, elas somam 146.680, o que representa 44,68%, enquanto os homens filiados são 181.468, correspondendo a 55,37%.





Atualmente, dos 30 partidos brasileiros, apenas 3 têm mais mulheres do que homens filiados no Estado, sendo o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) o mais feminino deles, com 273 mulheres (71,65%) e 108 homens (28,35%) filiados. Em seguida, aparecem o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que tem 176 mulheres (55,35%) e 142 homens (44,65%) filiados, e o Democrata, com 1.346 mulheres (53,95%) e 1.149 homens (46%).





Em contrapartida, o Missão tem o menor número de mulheres filiadas: apenas 32, representando 6,07%, enquanto os homens são 495, correspondendo a 93,93%, dos que compõem o partido. O Novo tem a segunda menor participação feminina, com 403 mulheres (26,67%) e 1.108 homens (73,33%).





PL (60%), PSD (59,1%), União Brasil (58,7%) e PV (58,2%) também entram na lista dos partidos mais masculinos.