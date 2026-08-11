Polícia intima 500 pessoas para devolver celulares roubados ou furtados no ES

Cerca de 500 pessoas serão intimadas pela Polícia Civil (PCES) nesta semana para devolver celulares com registros de roubo, furto ou perda. A ação para recuperar os aparelhos faz parte de uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e, no Espírito Santo, integra o Projeto Recupera, já desenvolvido pela Polícia Civil.
No Estado, as diligências começaram na segunda-feira (10) e continuam pelos próximos dias, sob coordenação da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM). Uma ação mais ampla será realizada pela PCES no sábado (15), quando as pessoas intimadas deverão comparecer ao 2º Distrito Policial de Vitória, localizado no bairro Ilha de Santa Maria, para apresentar os celulares e prestar esclarecimentos sobre a procedência dos aparelhos.
Além de possibilitar a devolução dos celulares aos verdadeiros proprietários, a iniciativa busca combater o crime de receptação.
A identificação é feita por meio de tecnologias avançadas de rastreamento, com o apoio de operadoras de telefonia e integração com outras forças de segurança. Um dos principais identificadores utilizados é o IMEI (International Mobile Equipment Identity), código único associado a cada aparelho celular.
As intimações do Projeto Recupera são enviadas pelo WhatsApp por meio do número oficial (27) 3636-1236, pertencente ao Governo do Estado do Espírito Santo.
A mensagem de intimação contém o nome da pessoa intimada, data e horário para comparecimento, endereço da unidade policial e telefone para confirmação.
Em caso de dúvida, a orientação é utilizar os canais oficiais da Polícia Civil do Espírito Santo e confirmar a autenticidade da intimação antes de fornecer informações ou entregar o aparelho.
Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM)
- Telefone: (27) 3198-5869
- WhatsApp: (27) 98824-4714
- E-mail: [email protected]
- Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2.290, Santa Luíza, Vitória. Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
A Polícia Civil reforça que nenhuma etapa da devolução de aparelhos exige pagamento. Os celulares também devem ser apresentados exclusivamente nas unidades policiais indicadas nas comunicações oficiais.
A pessoa intimada deve apresentar documento oficial com foto e o aparelho indicado na intimação.
Caso o celular tenha sido adquirido regularmente, a pessoa deve levar documentos que possam comprovar a procedência do aparelho, como:
- o celular indicado na intimação;
- nota fiscal;
- comprovante de pagamento;
- conversas mantidas com o vendedor;
- anúncio utilizado na negociação;
- outros documentos relacionados à aquisição.
Os celulares passam por procedimentos de identificação e verificação. Após a confirmação da propriedade, são restituídos aos donos. Os proprietários legítmos são contatados pelos canais oficiais da Polícia Civil para o agendamento da retirada.
Quando a restituição não ocorre imediatamente, os aparelhos são encaminhados aos distritos policiais responsáveis, onde permanecem à disposição para devolução mediante comprovação de propriedade.
Após o roubo ou furto do celular, a vítima deve registrar boletim de ocorrência. CAso não possa fazer o registro presencialmente, é possível utilizar a Delegacia Online (DEON), por meio do site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br/deon/
É fundamental informar o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel), número único de identificação de cada aparelho. Em geral, o código pode ser encontrado na caixa do celular. Quem quiser se prevenir também pode consultar o IMEI digitando *#06# no aparelho e guardar o número para eventual necessidade.
Após o registro da ocorrência, a polícia pode solicitar às operadoras informações que auxiliem na identificação de uma nova linha telefônica utilizada no aparelho com o mesmo IMEI registrado como roubado ou furtado. Dessa forma, mesmo que o chip seja substituído, o aparelho pode ser identificado.
Após identificar quem está utilizando o celular, a Polícia Civil pode enviar uma intimação pelo WhatsApp para que a pessoa compareça a uma unidade policial e apresente o aparelho.