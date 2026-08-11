Polícia intima 500 pessoas para devolver celulares roubados ou furtados no ES

Cerca de 500 pessoas serão intimadas pela Polícia Civil (PCES) nesta semana para devolver celulares com registros de roubo, furto ou perda. A ação para recuperar os aparelhos faz parte de uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e, no Espírito Santo, integra o Projeto Recupera, já desenvolvido pela Polícia Civil.





No Estado, as diligências começaram na segunda-feira (10) e continuam pelos próximos dias, sob coordenação da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM). Uma ação mais ampla será realizada pela PCES no sábado (15), quando as pessoas intimadas deverão comparecer ao 2º Distrito Policial de Vitória, localizado no bairro Ilha de Santa Maria, para apresentar os celulares e prestar esclarecimentos sobre a procedência dos aparelhos.





Além de possibilitar a devolução dos celulares aos verdadeiros proprietários, a iniciativa busca combater o crime de receptação.